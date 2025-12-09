坂井瑠星騎手、世界最高峰レース優勝！ 歴史的偉業を讃え「anan」で競馬界初のバックカバーが緊急決定
11月2日にアメリカのデルマー競馬場にて行われた世界最高峰レース「ブリーダーズカップ・クラシック」で、日本調教馬フォーエバーヤングに騎乗、見事1着を勝ち取った坂井瑠星騎手が、12月10日発売の「anan」2475号（マガジンハウス）のバックカバーに登場。騎手が「anan」のバックカバーを飾るのは競馬界初となる。
現場ならではの迫力あるレース、間近に見る馬たちの可愛さや美しさ、バラエティ豊かなグルメの楽しみなど、読者に向けて、競馬場へ行くことの楽しさを紹介する「楽しみ方が満載の競馬に注目！ anan流競馬観戦のススメ」ページの中で、「注目の騎手」として坂井騎手が登場。
28歳の若さでJRA通算600勝の偉業を達成し、今最も注目される騎手の一人である坂井騎手。激しい勝負の世界で生き抜いてきただけに、さぞやコワモテのキャラクターでは…という編集部の緊張は、坂井騎手がスタジオに現れた途端に霧消。「よろしくお願いします」と丁寧にあいさつして現場入りした坂井騎手。170cm、48kgの研ぎ澄まされた体型に軽い微笑みを湛えた柔らかい物腰で、一瞬にして場の空気は和らいだ。
グラビアではシャツ＆ジャケットスタイルのコーディネートをさらりと着こなし、まさに貴公子と言いたくなるほどのノーブルさ。一転してインタビューでは、「誰よりも競馬が好きだし、誰よりも競馬を見ている自負がある」という言葉と共に、騎乗する馬とのコミュニケーションの仕方や、生のレースの迫力など競馬を注目したくなる内容を熱心にレクチャーしてくれた。冷静と情熱、両面併せ持つその魅力が誌面で見て取れる。
スタッフ全員がその魅力にノックアウトされた数日後の深夜、うれしいニュースが舞い込む。坂井騎手がフォーエバーヤングと共にアメリカで行われた世界最高峰レース「ブリーダーズカップ・クラシック」で、日本人騎手、日本調教馬として史上初の優勝を飾った。
“サッカーでいえばワールドカップで優勝したようなもの”と師匠である矢作芳人調教師がコメントしたこの偉業を讃えて、「anan」では急きょバックカバーでの登場を依頼し、快諾を得た。「anan」55年の歴史の中で、騎手、馬も含めて競馬界からバックカバーに登場するのは坂井騎手が初となる。先日放送のTBSドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』にもゲスト出演し、話題を集める坂井騎手の活躍に期待が高まる。
同号では、恒例の占い特集の最新版「2026年前半、あなたの恋と運命。」を届ける。新たな時代の幕開け、2026年前半の行方を人気占い師たちが導く。G・ダビデ研究所、星ひとみ、鏡リュウジ、Keiko、石井ゆかり、水晶玉子など豪華ラインナップだ。
CLOSE UPでは映画『ロマンティック・キラー』で共演の上白石萌歌×高橋恭平（なにわ男子）×木村柾哉（INI）×中島颯太（FANTASTICS）が登場。さらに「ジュニア初恋王」として深田竜生（ACEes）×稲葉通陽（B＆ZAI）×永岡蓮王（AmBitious）も。
通常版表紙はDOMOTO、スペシャルエディションの表紙は、Netflix映画『10DANCE』出演の竹内涼真と町田啓太が飾る。なお「anan」2475号は、通常版とスペシャルエディション同日発売。特集内容は同一となる。
「anan」2475号は、マガジンハウスより12月10日発売。特別定価900円（税込）。
