十明が、12月19日に全国公開になる映画『楓』の劇中歌カバー「楓」を、オリジナルサウンドトラックの発売に先駆けて本日配信リリースした。また、「楓」をカバー歌唱した動画も公開された。

◆十明 動画

映画『楓』は、バンド・スピッツの名曲「楓」を原案にしたラブストーリー。主題歌としてスピッツの「楓」が主題歌として本編に流れるが、さらに劇中を様々な「楓」が彩るアイディアが行定監督によって取り入れられ、スペシャルカバーアーティストとして、十明とSUPER BEAVER・渋谷龍太の参加が決定した。いくつかの物語の重要なシーンで「楓」が流れることにより、歌詞とメロディー、そしてシーンが絶妙にリンクし、観客の記憶の奥底にある感情に語りかける、楽曲原案の本作ならではの表現を実現しているという。

◆ ◆ ◆

■十明 コメント

「楓」という作品は、かつての大切な人たちと過ごした時間を思い出させてくれました。

もう二度と訪れないと分かっているはずなのに、目の前の現実と重ねてしまう。

心の奥にしまったはずの幸せな思い出が溢れて出てしまう。

胸が苦しくいっぱいになるけれど、悲しみも切なさも、愛おしさも全て抱きしめて、今を生きていこうと思うことができる素敵な作品でした。

この映画がたくさんの人の心と重なり合いますように。

◆ ◆ ◆

■行定勲 / 監督 コメント

この『楓』を撮るにあたり、映画の最後で流れるスピッツのフルコーラスへと繋がっていくように、

劇中で「楓」の楽曲をリフレインさせてはどうだろうかと提案しました。

それにおいては今回のカバーアーティストによる声も欠かせない存在でした。

映画の中では、運命的な楽曲「楓」が流れるたびに、登場人物たちが心の奥に隠し持っていた記憶が呼び覚まされます。

その中盤のクライマックスシーンの導入にふさわしい声として、十明さんに「楓」を歌っていただきました。十明さんの透明感のある声には、語りかけるように聴く人をいざなう力があります。

スピッツの歌、特に『楓』には“生と死の境界線” にあるような感覚が宿っていると感じています。本作で描いているのは現世を生きている人たちの姿ですが、どこか魂の目線から見つめているようでもあり、生と死、現と彼方が表裏一体になっています。

十明さんがまっすぐに「楓」を歌う姿は、まるでその境界に立って歌っているかのようで、作品の世界観に深く寄り添ってくれたと感じています。

◆ ◆ ◆

■Yaffle / 音楽 コメント

この楽曲の構造的な強度がまた違った角度で伝わるように簡素で冗長性が高いものになるように意識しました。十明さんの陰を帯びた清廉な歌声が慈愛のように曲全体を優しく包んでくれています。レコーディング中もどんどん感覚を掴んでいったようでとても素晴らしかったです。

◆ ◆ ◆

12月17日には、本日先行配信された十明によるカバー楽曲のほかに、渋谷龍太によるカバー楽曲、さらにすべての原点とも言えるスピッツの「楓」が収録されたオリジナルサウンドトラックが発売される。このサウンドトラックには映画音楽を手掛けたYaffleによる劇伴も収録されており、心の中に響くメロディーで物語を支える役割を果たしているとのこと。主人公が大切な人を失った心の痛みに寄り添い、映画のテーマを深く映し出す作品に仕上がっているという。

オリジナルサウンドトラック ジャケット写真

なお十明は、2026年春に弾き語りツアー＜十明のすもーるわーるどつあー2026＞を開催することが決定している。アコースティックギターと自身の歌声のみを携え、全国14カ所15公演を敢行する。チケットは現在オフィシャル先行を受付中だ。

◾️十明「楓」（from映画『楓』オリジナル・サウンドトラック）

配信：https://lnk.to/toaka_kaede ▼『映画『楓』オリジナル・サウンドトラック』 2025年12月17日（水）発売

UPCH-2288 \3,300（税込）

1.Butter Melts and Flows In

2.Beginning or End

3.KAEDE

4.Ordinary Day

5.Through the Lens, Her

6.Can You See That Astral Field?

7.What Bounds Us

8.Stellar Observatory

9.「楓」 渋谷龍太

10.Her Decision, His Secret

11.The Observer

12.substitute

13.When the Act Is Over

14.「楓」 十明

15.My Pelican

16.My Celestial Expedition

17.I love this photo.

18.Where the Stars Shine Bright

19.「楓」 スピッツ

◾️映画『楓』 Ⓒ2025 映画『楓』製作委員会 2025年12月19日（金）全国公開

出演：福士蒼汰 福原遥

宮沢氷魚 石井杏奈 宮近海斗

大塚寧々 加藤雅也

監督：行定勲

脚本：郄橋泉

原案・主題歌：スピッツ「楓」（Polydor Records）

音楽：Yaffle

プロデューサー：井手陽子 八尾香澄

製作：映画『楓』製作委員会

制作プロダクション：アスミック・エース C&Iエンタテインメント

配給：東映 アスミック・エース

コピーライト：Ⓒ2025 映画『楓』製作委員会

2025/日本/カラー/120分/シネスコ/Dolby5.1c

公式サイト： https://kaede-movie.asmik-ace.co.jp

公式X／公式Instagram／公式TikTok：@kaede_movie1219

◾️＜十明のすもーるわーるどつあー2026＞ 2026年

3月14日（土）東京 三軒茶屋GrapeFruitMoon

3月20日（金）兵庫 KOBE QUILT

3月21日（土）広島 LIVE café Jive

3月28日（土）新潟 ジョイアミーア

3月29日（日）石川 金沢もっきりや

4月4日（土）福岡 fragile (旧: 大名スクエアガーデン)

4月5日（日）熊本 熊本NAVARO

4月11日（土）愛知 Live & Lounge Vio

4月12日（日）岡山 城下公会堂

4月19日（日）北海道 札幌くう

4月25日（土）大阪 iiie

4月26日（日）香川 SUMUS cafe

4月29日（水）宮城 retro Back Page

5月9日（土）静岡 LIFE TIME

5月19日（火）東京 SHIBUYA PLEASURE PLEASURE ▼チケット

全席自由 \4,200円（ドリンク代別・整理番号付）

全席指定 \4,700円（ドリンク代別）※SHIBUYA PLEASURE PLEASUREのみ