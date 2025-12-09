『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』来年1.24スタート オメガの新たな姿「ガメドンアーマー」登場
「ニュージェネレーションウルトラマン」から厳選した数々のエピソードを、新たなストーリー展開で紹介する傑作選『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』（2026）が2026年1月24日9時より放送スタート。また、ウルトラマンオメガの新しい姿「ガメドンアーマー」も登場することが明らかになった。
【動画】ウルトラマンオメガに新たな力が登場する『ジェネレーション スターズ』PV
「ウルトラマン」シリーズは2026年に60周年のアニバーサリーイヤーを迎える。その2026年1月24日に「絆をつなぐ」というテーマを掲げて新番組『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』がスタート。ウルトラマンゼットとウルトラマンジードの軽快な掛け合いのもと、ウルトラヒーローたちの絆の物語が毎週放送される。
■イントロダクション
惑星イアリムで「ウルトラの絆」を学んだウルトラマンゼットが、ウルトラマンゼロからの指令で、ウルトラマンジードとともに新たなミッションへ！ ゼロから指示されたポイントへ向かうゼットとジード…と、そこには謎のエネルギー体が。手を触れたゼットの頭に、「ガメドン」という言葉、そして「赤いウルトラマン」のイメージが浮かぶのだった。ゼットとジードがその正体を追う中で、ニュージェネレーションウルトラマンの新たな「ウルトラの絆」がつながれて行く。次元を超えた絆の物語が今始まる！
さらに、1月17日に最終回を迎えるテレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』で活躍したレキネス、トライガロン、ヴァルジェネスに続く第4のメテオカイジュウ「ガメドン」が新登場し、その力をまとった「ウルトラマンオメガ ガメドンアーマー」が登場。先輩ニュージェネレーションウルトラマンたちの活躍を通して、絆をつなぐ物語が展開されるようだ。
『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』は、テレビ東京系列にて2026年1月24日あさ9時放送スタート。
