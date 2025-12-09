サムスンは2026年初めに「Galaxy S26」シリーズを発売すると見られており、これまでに数々の情報が流出してきました。今度は新たにサムスン独自のOne UI 8.5ソフトウェアから公式のレンダリング（CG）画像が見つかったと報じられています。

↑次期シリーズのデザインはほぼ判明（画像提供／Evgeny Opanasenko／Unsplash）。

これらの画像はAndroid情報サイトのAndroid Authorityが発見しました。そこにあったコードネーム「M1」と「M2」は、それぞれGalaxy S26標準モデルと大型のGalaxy S26+を示し、「M3」がGalaxy S26 Ultraを意味することは、以前のリーク情報で裏付けられています。

↑One UI 8.5で見つかった画像（提供／Android Authority）。

まず、Galaxy S26とS26+は、背面に縦に並んだ3レンズのカメラアイランド（島状のブロックに収めたもの）を採用し、Galaxy Z Fold 7と同じデザイン言語を踏襲しているようです。

さらにS26 Ultraは、これに2つの追加センサーを配置しつつ、角が丸みを帯びており、前モデルより角張った印象が抑えられています。

今回のレンダリング画像は、著名リーカーであるOnLeaks氏が以前に公表したイメージとほぼ同じ。サムスンの公式ソフトウェアに由来するため、最終デザインに近いとみられます。フラッグシップ機のSシリーズも、折りたたみのZ Foldシリーズもカメラアイランドを採用する見込みで、一貫したデザインになるようです。

また、One UI 8.5内には「Super Fast Wireless Charging」および「Super Fast Charging 3.0」への言及も見つかっており、急速充電機能の強化が示唆されています。今後、正式発表までにさらなる情報が明らかになるかもしれません。

Source: Android Authority

