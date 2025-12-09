HoneyWorks¡¢¿·¶Ê¡Ö¤¢¤¤¤é¤Ó¤å♡¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê
HoneyWorks¤¬¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤è¤êÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿·¶Ê¡Ö¤¢¤¤¤é¤Ó¤å♡¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÀ½ºî¥Á¡¼¥à¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢HoneyWorks meets ¿åË¨¼®¡¦²Ð°ÒÅô¡¦·î¸«¤ë¤Ê¡¦Æü¸þ½Õ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¢¤¤¤é¤Ó¤å♡¡×¤ò2026Ç¯1·î28Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¡È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÁÛ¤¤¡É¤ä¡ÈÍÉ¤ì¤ë´¶¾ð¡É¤ò²»¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢²Ä°¦¤µ¤È¥É¥¥É¥´¶¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¥í¥¤¥ó4¿Í¤Î²Î¾§ver.¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥½¥í²Î¾§ver.¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉ½»æ¤Ë¤Ç¤¤ë¼ØÊ¢»ÅÍÍ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿åË¨¼®¡¦²Ð°ÒÅô¡¦·î¸«¤ë¤Ê¡¦Æü¸þ½Õ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡¦Á´4¼ï¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê±þÊç¥Á¥é¥·¤âÉõÆþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÃå¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤ÈW¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
◾️HoneyWorks ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥Ë¥áÀ½ºî¥Á¡¼¥à¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¡È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÁÛ¤¤¡É¤ä¡ÈÍÉ¤ì¤ë´¶¾ð¡É¤ò²»¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢²Ä°¦¤µ¤È¥É¥¥É¥´¶¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤è¤êÌÀ¤ë¤¯ºÌ¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ªËÜ¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡¢AT-X¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦AnimeFesta¤Ë¤ÆWEBºÇÂ®ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎPV¤â¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø¤¢¤¤¤é¤Ó¤å♡¡Ù¤Î°ìÉô¤âÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¢¤¤¤é¤Ó¤å♡¡×
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡§HoneyWorks meets ¿åË¨¼®¡¦²Ð°ÒÅô¡¦·î¸«¤ë¤Ê¡¦Æü¸þ½Õ¡ÊCV¡§µ×½»ÎÖ¡¦¶Üß·Í¥¡¦Ê¿ÄÍ¼Ó°Í¡¦»³ËÜÍªÍ´õ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯01·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SMCL-972
²Á³Ê¡§\1,500
CDÍ½Ìó¡§https://honeyworks.lnk.to/jGCZNO
¢§´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×
¡¦¼ýÏ¿¶Ê
M1.¤¢¤¤¤é¤Ó¤å♡
/ HoneyWorks meets ¿åË¨¼®¡¦²Ð°ÒÅô¡¦·î¸«¤ë¤Ê¡¦Æü¸þ½Õ¡ÊCV¡§µ×½»ÎÖ¡¦¶Üß·Í¥¡¦Ê¿ÄÍ¼Ó°Í¡¦»³ËÜÍªÍ´õ¡Ë
M2.¤¢¤¤¤é¤Ó¤å♡ ¤·¤ªver.
/ HoneyWorks meets ¿åË¨¼®¡ÊCV¡§µ×½»ÎÖ¡Ë
M3.¤¢¤¤¤é¤Ó¤å♡ ¤¢¤«¤êver.
/ HoneyWorks meets ²Ð°ÒÅô¡ÊCV¡§¶Üß·Í¥¡Ë
M4.¤¢¤¤¤é¤Ó¤å♡ ¤ë¤Ê¤³ver.
/ HoneyWorks meets ·î¸«¤ë¤Ê¡ÊCV¡§Ê¿ÄÍ¼Ó°Í¡Ë
M5.¤¢¤¤¤é¤Ó¤å♡ ¥Ï¥ëver.
¡¡/ HoneyWorks meets Æü¸þ½Õ¡ÊCV¡§»³ËÜÍªÍ´õ¡Ë
¢§ÆÃÅµ
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê±þÊç¥Á¥é¥·
¡¦±þÊç¼ÔÁ´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¿åË¨¼®¡¦²Ð°ÒÅô¡¦·î¸«¤ë¤Ê¡¦Æü¸þ½Õ
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡¦Á´4¼ï¡Ë
¡¦ÆÃÊÌ¾Þ¡ÊÃêÁª3Ì¾¡Ë
»°Îü¿¿ÌéÀèÀ¸Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê±þÊç¥Á¥é¥·
¡Ê¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§W¹ØÆþ¼Ô¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ë¤Æ¼çÂê²Î¤ÎW¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£HoneyWorks meets ¿åË¨¼®¡¦²Ð°ÒÅô¡¦·î¸«¤ë¤Ê¡¦Æü¸þ½Õ¡ÊCV¡§µ×½»ÎÖ¡¦¶Üß·Í¥¡¦Ê¿ÄÍ¼Ó°Í¡¦»³ËÜÍªÍ´õ¡Ë¡Ö¤¢¤¤¤é¤Ó¤å♡¡×¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤È¡¢¾®¶Ì¤Ò¤«¤ê¡Ö¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¡×¤Î½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¤òÎ¾Êý¤ªÇã¤¤¾å¤²¡ÊÍ½Ìó°ú¤¼è¤ê´Þ¤à¡Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢Î¾ÌÌ¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦ÆÃÅµÆâÍÆ¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ¡Ë
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡¡HoneyWorks ¡Ö¤¢¤¤¤é¤Ó¤å♡¡×
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× SMCL-972 \1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡¡¾®¶Ì¤Ò¤«¤ê ¡Ö¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¡×
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ× SMCL-9732 \1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µºÜ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¢EC¥·¥ç¥Ã¥×°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÆ±°ìÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢Í¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÀèÃå¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¾ÜºÙ
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à
¡¦Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡§¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×´Þ¤à¡Ë¡§2LÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦HMV&BOOKS online / HMVÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¦¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡ß¥¢¥Ë¥á¥¬¡Ê°ìÉô¥¢¥Ë¥á¥¬Å¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
¡¦HoneyWorks±þ±çÅ¹¡§¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼
¢¨±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/honeyworks/shoplist/260128/
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù
¢§¥¥ã¥¹¥È
³¦À¤Ç·²ð ¡§±ºÈø³ÙÂç
¿åË¨¼® ¡§µ×½» ÎÖ
²Ð°ÒÅô ¡§¶Üß· Í¥
·î¸«¤ë¤Ê ¡§Ê¿ÄÍ¼Ó°Í
Æü¸þ½Õ ¡§»³ËÜÍªÍ´õ
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî ¡§»°Îü¿¿Ìé¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ ¡§·¬¸¶ ÃÒ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À® ¡§¹ÅÄ¸÷µ£
µÓËÜ ¡§¹ÅÄ¸÷µ£¡¡¿¹ÅÄâÃÍ³Èþ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ ¡§´äºêÎáÆà
Èþ½Ñ´ÆÆÄ ¡§ÀÆÆ£²í¸Ê
¿§ºÌÀß·× ¡§ÌýÃ«¤æ¤ß
»£±Æ´ÆÆÄ ¡§ÌÚÂ¼½ÓÌé¡ÊT2¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë
ÊÔ½¸ ¡§ÆâÅÄ ¾Ä¡Ê¥³¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ ¡§ËÜ»³ Å¯
²»¶ÁÀ©ºî ¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
²»³Ú ¡§ °ËÆ£ Íã¡¡ZENTA¡¡¤ä¤·¤¤ó
²»³ÚÀ©ºî ¡§¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî ¡§¼êÄÍ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ ¡§¡Ö¤¢¤¤¤é¤Ó¤å♡¡×HoneyWorks meets ¿åË¨¼®¡¦²Ð°ÒÅô¡¦·î¸«¤ë¤Ê¡¦Æü¸þ½Õ¡ÊCV¡§µ×½»ÎÖ¡¦¶Üß·Í¥¡¦Ê¿ÄÍ¼Ó°Í¡¦»³ËÜÍªÍ´õ¡Ë
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ ¡§¡Ö¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¡×¾®¶Ì¤Ò¤«¤ê
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á2026Ç¯1·î5Æü¤è¤ê
¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡¦AT-X¡¦BSÆü¥Æ¥ì¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¡¦¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È
1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê Ëè½µ·îÍË¿¼Ìë24»þ00Ê¬¡Á
¡¦AT-X ¡ã¥×¥Á¥É¥ver.¡ä
1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê Ëè½µ²ÐÍË22»þ30Ê¬¡Á
¡Ú¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¡ÛËè½µÌÚÍË10»þ30Ê¬¡Á¡¿Ëè½µ·îÍË16»þ30Ê¬¡Á
¡¦£Â£ÓÆü¥Æ¥ì
1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê Ëè½µ²ÐÍË23»þ30Ê¬¡Á
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
1·î5Æü¤è¤êËè½µ·îÍË24»þ30Ê¬¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦AnimeFesta¤Ë¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢ver. ¡×WEBºÇÂ®ÇÛ¿®
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦AnimeFesta¤Ë¤Æ¡Ö¥×¥Á¥É¥ver. ¡×ÆÈÀêÇÛ¿®¡ª
1·î9Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË24»þ30Ê¬¡Á
ABEMA¡¦Amazon Prime Video¡¦DMM TV¡¦FOD¡¦Hulu¡¦J:COM STREAM¡¦Lemino¡¦milplus¡¦TELASA¡¦TVer¡¦U-NEXT¡¦¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¦¥Ë¥³¥Ë¥³¡¦¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¤Û¤«¤Ë¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢ver. ¡×½ç¼¡ÇÛ¿®¡ª
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥×¥Á¥É¥ver.¡×¤Ï°ìÉô¤ÎÏÃ¿ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢§¸¶ºî¾ðÊó
½ÐÈÇ¼Ò¡¡¡§¹ÖÃÌ¼Ò
ºî¼Ô¡¡¡¡¡§»°Îü¿¿Ìé
´û´©¡¡¡¡¡§1¡Á18´¬¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×Ï¢ºÜ¡Ë
»î¤·ÆÉ¤ß¡§https://pocket.shonenmagazine.com/title/01648/episode/340426
¢§¥ê¥ó¥¯
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://anime-osalove.com/
¡¦¸ø¼°X¡§¡÷love_Osnnjm_wm¡Êhttps://x.com/love_Osnnjm_wm¡Ë
