滝沢眞規子47歳、最新手作り弁当が「素敵すぎる」「栄養バランス最高」とファン絶賛
モデルの滝沢眞規子が9日にインスタグラムを更新。手作り弁当を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】滝沢眞規子47歳、手作り弁当の数々が「素敵すぎる」「彩り豊か」（8枚）
7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年には次女が誕生。最近では、家族への手作り弁当が「上手すぎる」「デパ地下に売ってそう」など話題を呼んでいる。
そんな彼女が今回投稿したのは、グリーンピースご飯と黒酢鶏のお弁当。副菜も添えられ彩りも鮮やかな内容となっている。「年末になると髪を切りに行きたいし、会いたい人にも会っでおきたいし、大掃除もしたくなるし、、不思議とやること増えますね」とつづった。
ファンからは「今日もカラフルなお弁当に元気もらえます」「素敵すぎる」「栄養バランス最高」といった声が集まっている。
引用：「滝沢眞規子」インスタグラム（@makikotakizawa）
