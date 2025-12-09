シド・ゆうやのソロワーク「S.Yuya」が、12月9日より配信スタートした2ndアルバム『circle』を引っ提げたツアーの開催を発表した。

2026年2月7日千葉を皮切りに、大阪・名古屋を経てお馴染みの東京をファイナルとする全4公演。2025年を通して行われた＜S.Yuya MUSIC BOX 〜Monthly Meguro〜＞にて披露されてきた新曲たちが主役となるツアーになるという。

大阪・名古屋公演ではS.YuyaとマニピュレーターICHIRO KAMIYAMAで構成するドラムとボーカルがより際立つステージに、千葉・東京公演はMonthly Meguroを共に歩んだメンバーで構成し、より『circle』の魅力が熟成したステージをお届けするとのこと。

■＜S.Yuya TOUR 2026 〜Circle〜＞ 2026年2月7日（土）千葉

2026年3月21日（土）大阪

2026年3月22日（日）愛知

2026年3月28日（土）東京

※会場詳細後日発表 ＜1st SHOW＞ OPEN 15：00 / START 15：30

＜2nd SHOW＞ OPEN 18：30 / START 19：00 ▼参加ミュージシャン

Guitar Abechi（千葉・東京）

Bass OKP-STAR（千葉・東京）

Manipulator ICHIRO KAMIYAMA ※チケット詳細後日発表

■2ndアルバム『circle』 2025年12月6日 CDリリース

2025年12月9日 デジタルリリース ▼収録曲

01.Winter wing

02.夢の続きを…

03.フェイク

04.garden

05.ハチミツ

06.風に吹かれて

07.letter

08.Come on！

09.ruby

10.飛べない鳥 配信：https://SYuya.lnk.to/circle