シド・ゆうやのソロワーク「S.Yuya」、2ndアルバムを引っ提げた＜S.Yuya TOUR 2026 〜Circle〜＞開催決定
シド・ゆうやのソロワーク「S.Yuya」が、12月9日より配信スタートした2ndアルバム『circle』を引っ提げたツアーの開催を発表した。
2026年2月7日千葉を皮切りに、大阪・名古屋を経てお馴染みの東京をファイナルとする全4公演。2025年を通して行われた＜S.Yuya MUSIC BOX 〜Monthly Meguro〜＞にて披露されてきた新曲たちが主役となるツアーになるという。
大阪・名古屋公演ではS.YuyaとマニピュレーターICHIRO KAMIYAMAで構成するドラムとボーカルがより際立つステージに、千葉・東京公演はMonthly Meguroを共に歩んだメンバーで構成し、より『circle』の魅力が熟成したステージをお届けするとのこと。
■＜S.Yuya TOUR 2026 〜Circle〜＞
2026年2月7日（土）千葉
2026年3月21日（土）大阪
2026年3月22日（日）愛知
2026年3月28日（土）東京
※会場詳細後日発表
＜1st SHOW＞ OPEN 15：00 / START 15：30
＜2nd SHOW＞ OPEN 18：30 / START 19：00
▼参加ミュージシャン
Guitar Abechi（千葉・東京）
Bass OKP-STAR（千葉・東京）
Manipulator ICHIRO KAMIYAMA
※チケット詳細後日発表
■2ndアルバム『circle』
2025年12月6日 CDリリース
2025年12月9日 デジタルリリース
▼収録曲
01.Winter wing
02.夢の続きを…
03.フェイク
04.garden
05.ハチミツ
06.風に吹かれて
07.letter
08.Come on！
09.ruby
10.飛べない鳥
