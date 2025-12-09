フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は９日、８日午後１１時１５分ごろ「青森県東方沖」を震源とする最大震度６強の地震が発生したことを報じた。

番組では午前８時過ぎに首相官邸での高市早苗首相の会見を速報した。

高市首相は「昨夜、発生しました青森県東方沖を震源とする地震については、これまでのところ負傷者３０名、住宅火災１軒などの報告を受けております。引き続き被害情報の把握に努めているところでございます」と述べた。

続けて「また、今回の地震により今後、北海道から三陸沖にかけての地域で大規模地震が発生する可能性が平常時に高まっていると評価され、北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されました。実際に大規模地震が発生するかどうかは、不確実であることを十分にご理解いただいた上で自らの命は自らが守るという原則に基づき防災行動をとっていただくようにお願いを申しあげます」と国民に呼びかけた。

さらに「今回の地震による被災地域か否かにかかわらず防災対応を取るべき地域のみなさまは今後、一週間程度、気象庁や自治体の情報に留意すると共に安全な避難場所、避難経路の確認、家具の固定など日頃からの地震の備えの再確認に加え、揺れを感じたら、すぐに避難できる態勢を維持していただいた上で、社会経済活動を継続していただくようお願いいたします」と述べた。