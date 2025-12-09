UniteUp!、ワンマン公演＜sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-＞ライブBlu-rayの発売記念イベント開催決定
UniteUp!が、2025年12月17日に発売するライブBlu-ray『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』のリリース記念に、ソニーストア 銀座にて＜「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」応援しないと！ in Sony Store Ginza＞を開催することを発表した。
本作は、2025年7月6日に神奈川・パシフィコ横浜にて開催されたワンマンライブ＜sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-＞の模様を収録した作品だ。
イベント開催期間は、2025年12月10日〜12月26日で、シアタールームでのライブBlu-ray上映会や応援しNight☆上映会、楽曲試聴体験が行われる。イベントの詳細や参加方法は、特設サイトを確認していただきたい。
■＜sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」応援しないと！ in Sony Store Ginza＞
開催期間：2025年12月10日（水）〜12月26日（金）
場所：ソニーストア 銀座 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目8−1 GINZA PLACE 5階
内容：
・【予約制】シアタールームでのライブBlu-ray上映会（約1時間）
・【予約制】応援しNight☆上映会！（約1時間）など
・楽曲試聴体験（リリース予定新曲含む関連楽曲）
※各種上映会は先着順・予約制
※各種上映会の映像は、全編ではなくダイジェスト版です。
※各イベントの実施期間は、特設サイトからご確認ください。
▼体験特典
店頭体験いただいた方から抽選で、B3ミニポスターをプレゼント
特設サイト：https://www.sony.jp/store/retail/ginza/event/oshi-katsu2025/#event09
■ライブBlu-ray『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』
2025年12月17日（水）リリース
VVXL-267 \8,800（税込）
予約：https://uniteup.lnk.to/1217PKG
▼収録内容
1 Galaxy Rose / PROTOSTAR
2 Star Parade / PROTOSTAR
3 ゆめゆくの (PROTOSTAR ver.) / PROTOSTAR
4 Astro Dreamers / PROTOSTAR
5 ほんねのうた / PROTOSTAR
6 Keep it high / PROTOSTAR
7 Feel Like A Child / LEGIT
8 DOPE / LEGIT
9 FIRE / LEGIT
10 ON MY WAY / LEGIT
11 MATSURI / LEGIT
12 What I Say / LEGIT
13 RAYS / JAXX/JAXX
14 IN&OUT (JAXX/JAXX ver.) / JAXX/JAXX
15 STORM’s EYE / JAXX/JAXX
16 どうにでもなれ！ / JAXX/JAXX
17 A.P.P.L.E. / JAXX/JAXX
18 Sailing Story / JAXX/JAXX
19 Uni:Birth / UniteUp!
Encore
20 Wish You Happiness / Anela
21 君の手〜TARGET / Anela
22 ハーモニーブライト / Sweet Six from UniteUp!
〜こんな世界なら / Five Bitter from UniteUp!
23 Unite up! / UniteUp! with Anela
・特典映像
behind the scene of「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」
▼店舗購入者特典
対象店舗にてご購入いただいた方にメンバー別ランダムの【オリジナルブロマイド】をプレゼント
※Amazonはメガジャケ
【バンドル盤】
アニメイト限定で、「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」とA4キャンバスボードのセットが販売決定
■TVアニメ第2期〚UniteUp! -Uni:Birth-』
各配信プラットフォームにて配信中
▼あらすじ
ついにCDデビューを果たしたPROTOSTARは「新人メンズアイドルフェス」で優勝し、順風満帆なアイドル生活を送っていた。
そんな3人に事務所の代表である凛、真音から告げられたのは、同じsMiLeaプロダクション所属アイドルのLEGIT、JAXX/JAXXと新曲のリリースで競うリリースバトルだった。リリースバトルをきっかけに様々な困難にぶつかるアイドル達。彼らに待っている結末とは…?!
▼スタッフ
監督：牛嶋新一郎
副監督：板庇 迪
シリーズ構成：Teamきずにゃ
キャラクターデザイン：まじろ
サブキャラクターデザイン：山名秀和
キャラクターデザイン協力：あおいれびん
美術設定：友野加世子・乗末美穂・大久保修一
美術監督：山梨絵里
色彩設計：山口 舞
撮影監督：姫野めぐみ
3DCG：亡霊工房
3Dスーパーバイザー：坂本剛一
編集：三嶋章紀
音楽：林 ゆうき・近谷直之
制作：CloverWorks
▼キャスト
清瀬明良：戸谷菊之介
直江万里：山口諒太郎
五十鈴川千紘：平井亜門
高尾大毅：助川真蔵
二条瑛士郎：森蔭晨之介
東郷楓雅：坂田隆一郎
春賀楽翔：masa
桂 ほまれ：下前祐貴
香椎一澄：馬越琢己
若桜 潤：坪倉康晴
森ノ宮奏太：高本 学
大月 凛：斉藤壮馬
辻堂真音：中島ヨシキ
▼Blu-ray＆DVD シリーズ全6巻にて発売！
https://uniteup.info/anime/2nd/bddvd/
第1巻 2025年4月9日 発売中
第2巻 2025年5月14日 発売中
第3巻 2025年６月3日 発売中
第4巻 2025年7月2日 発売中
第5巻 2025年8月6日 発売中
第6巻 2025年9月3日 発売中
関連リンク
◆UniteUp! オフィシャルサイト
◆UniteUp! オフィシャルX
◆UniteUp! オフィシャルInstagram
◆UniteUp! オフィシャルTikTok