UniteUp!が、2025年12月17日に発売するライブBlu-ray『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』のリリース記念に、ソニーストア 銀座にて＜「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」応援しないと！ in Sony Store Ginza＞を開催することを発表した。

本作は、2025年7月6日に神奈川・パシフィコ横浜にて開催されたワンマンライブ＜sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-＞の模様を収録した作品だ。

イベント開催期間は、2025年12月10日〜12月26日で、シアタールームでのライブBlu-ray上映会や応援しNight☆上映会、楽曲試聴体験が行われる。イベントの詳細や参加方法は、特設サイトを確認していただきたい。

■＜sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」応援しないと！ in Sony Store Ginza＞ ©Project UniteUp! 開催期間：2025年12月10日（水）〜12月26日（金）

場所：ソニーストア 銀座 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目8−1 GINZA PLACE 5階

内容：

・【予約制】シアタールームでのライブBlu-ray上映会（約1時間）

・【予約制】応援しNight☆上映会！（約1時間）など

・楽曲試聴体験（リリース予定新曲含む関連楽曲）

※各種上映会は先着順・予約制

※各種上映会の映像は、全編ではなくダイジェスト版です。

※各イベントの実施期間は、特設サイトからご確認ください。 ▼体験特典

店頭体験いただいた方から抽選で、B3ミニポスターをプレゼント

特設サイト：https://www.sony.jp/store/retail/ginza/event/oshi-katsu2025/#event09

■ライブBlu-ray『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』 2025年12月17日（水）リリース

VVXL-267 \8,800（税込）

予約：https://uniteup.lnk.to/1217PKG ▼収録内容

1 Galaxy Rose / PROTOSTAR

2 Star Parade / PROTOSTAR

3 ゆめゆくの (PROTOSTAR ver.) / PROTOSTAR

4 Astro Dreamers / PROTOSTAR

5 ほんねのうた / PROTOSTAR

6 Keep it high / PROTOSTAR

7 Feel Like A Child / LEGIT

8 DOPE / LEGIT

9 FIRE / LEGIT

10 ON MY WAY / LEGIT

11 MATSURI / LEGIT

12 What I Say / LEGIT

13 RAYS / JAXX/JAXX

14 IN&OUT (JAXX/JAXX ver.) / JAXX/JAXX

15 STORM’s EYE / JAXX/JAXX

16 どうにでもなれ！ / JAXX/JAXX

17 A.P.P.L.E. / JAXX/JAXX

18 Sailing Story / JAXX/JAXX

19 Uni:Birth / UniteUp!

Encore

20 Wish You Happiness / Anela

21 君の手〜TARGET / Anela

22 ハーモニーブライト / Sweet Six from UniteUp!

〜こんな世界なら / Five Bitter from UniteUp!

23 Unite up! / UniteUp! with Anela ・特典映像

behind the scene of「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」 ▼店舗購入者特典

対象店舗にてご購入いただいた方にメンバー別ランダムの【オリジナルブロマイド】をプレゼント

※Amazonはメガジャケ

【バンドル盤】

アニメイト限定で、「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」とA4キャンバスボードのセットが販売決定

■TVアニメ第2期〚UniteUp! -Uni:Birth-』

各配信プラットフォームにて配信中 ▼あらすじ

ついにCDデビューを果たしたPROTOSTARは「新人メンズアイドルフェス」で優勝し、順風満帆なアイドル生活を送っていた。

そんな3人に事務所の代表である凛、真音から告げられたのは、同じsMiLeaプロダクション所属アイドルのLEGIT、JAXX/JAXXと新曲のリリースで競うリリースバトルだった。リリースバトルをきっかけに様々な困難にぶつかるアイドル達。彼らに待っている結末とは…?! ▼スタッフ

監督：牛嶋新一郎

副監督：板庇 迪

シリーズ構成：Teamきずにゃ

キャラクターデザイン：まじろ

サブキャラクターデザイン：山名秀和

キャラクターデザイン協力：あおいれびん

美術設定：友野加世子・乗末美穂・大久保修一

美術監督：山梨絵里

色彩設計：山口 舞

撮影監督：姫野めぐみ

3DCG：亡霊工房

3Dスーパーバイザー：坂本剛一

編集：三嶋章紀

音楽：林 ゆうき・近谷直之

制作：CloverWorks ▼キャスト

清瀬明良：戸谷菊之介

直江万里：山口諒太郎

五十鈴川千紘：平井亜門

高尾大毅：助川真蔵

二条瑛士郎：森蔭晨之介

東郷楓雅：坂田隆一郎

春賀楽翔：masa

桂 ほまれ：下前祐貴

香椎一澄：馬越琢己

若桜 潤：坪倉康晴

森ノ宮奏太：高本 学

大月 凛：斉藤壮馬

辻堂真音：中島ヨシキ ▼Blu-ray＆DVD シリーズ全6巻にて発売！

https://uniteup.info/anime/2nd/bddvd/

第1巻 2025年4月9日 発売中

第2巻 2025年5月14日 発売中

第3巻 2025年６月3日 発売中

第4巻 2025年7月2日 発売中

第5巻 2025年8月6日 発売中

第6巻 2025年9月3日 発売中