佐藤龍之介が2025年Jリーグ表彰でW受賞

ファジアーノ岡山は12月9日、MF佐藤龍之介が2025シーズンのJリーグ「優秀選手賞」および「ベストヤングプレーヤー賞」を受賞したと発表した。

現在19歳の佐藤はJACPA東京FC、FC東京のアカデミー（U-15むさし〜U-18）を経てFC東京トップチームに昇格し、今季は岡山に育成型の期限付き移籍。主に右ウイングバックとして出場し鋭い突破力と冷静な判断力を武器に今季のJリーグで存在感を発揮した。

プロ3年目となる2025シーズンは出場機会を重ねる中で着実に成長を遂げ、チームの攻撃を牽引。今季ブレイクを果たした若手として、高い評価を受けてのW受賞となった。

クラブを通じて佐藤は「この度は『優秀選手賞』及び『ベストヤングプレーヤー』を受賞でき、大変光栄に思います」とコメント。「今シーズンは試合を重ねる中で自信を深め、選手として大きく成長を実感できた一年でした。両賞は、共に戦ってくれた素晴らしいチームメイトやスタッフ、そしてどんな時も背中を押し続けてくれたファン・サポーターの皆さんのおかげで頂けたものです」と周囲への感謝を述べた。

佐藤のコメント全文は以下のとおり。

「この度は『優秀選手賞』及び『ベストヤングプレーヤー』を受賞でき、大変光栄に思います。 今シーズンは試合を重ねる中で自信を深め、選手として大きく成長を実感できた一年でした。 両賞は、共に戦ってくれた素晴らしいチームメイトやスタッフ、そしてどんな時も背中を押し続けてくれたファン・サポーターの皆さんのおかげで頂けたものです。本当にありがとうございます。 これからも現状に満足せず、野心を胸に努力します」（FOOTBALL ZONE編集部）