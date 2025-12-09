三重県警のスーパーカーが登場！RAIS「1/64 ホンダ NSX (NC1) 三重県警察高速隊車両」

ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」より、ダイキャスト製1/64スケールモデル「ホンダ NSX (NC1) 三重県警察高速隊車両」の予約受付を、2025年12月9日より開始しました。

全国で唯一配備されたNC1型NSXのパトカーを、実車の装備とともに精密に再現した限定生産モデルです。

RAI’S「1/64 ホンダ NSX (NC1) 三重県警察高速隊車両」

予約開始日：2025年12月9日

発売予定：2026年3月頃

価格：4,620円(税込)

サイズ：1/64スケール

販売場所：モデルギャラリーHIKO7、全国模型取扱店

2025年に寄贈され、三重県警察に配備されたホンダNSX(NC1)のパトカーをモデル化。

この実車は鈴鹿サーキットでお披露目され、交通安全の広報啓発や高速道路での取り締まりで活躍しています。

3.5リッターV6ツインターボ+ハイブリッドの高性能を持つ車両に、V字型赤色灯や前面赤色灯などの警察装備が施されています。

モデルでは、実車に設定されているカーボン製のリアスポイラーも含め、細部まで忠実に再現されています。

旧型NSXは栃木県警察に配備されていますが、このNC1型NSXは全国で唯一の存在です。

RAI’Sブランドならではのこだわりで、1/64スケールながら実車の迫力を凝縮しています。

パッケージ仕様

商品は中身が見える透明ケース付きのパッケージで提供されます。

そのままディスプレイモデルとして飾ることができ、コレクションにも最適です。

すべて1度限りの限定生産モデルとなるため、希少性の高いアイテムです。

警察車両ファンやミニカーコレクターにとって見逃せない一台。

実車の話題性とともに、手元でその造形美を楽しめる魅力的な製品に注目です。

ヒコセブン「RAI’S 1/64 ホンダ NSX (NC1) 三重県警察高速隊車両」の紹介でした。

※本田技研工業株式会社許諾済

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 三重県警のスーパーカーが登場！RAI釻S「1/64 ホンダ NSX (NC1) 三重県警察高速隊車両」 appeared first on Dtimes.