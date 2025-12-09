パリで高級食品の祭典！グルメ・セレクション展

高級食品に特化した見本市「グルメ・セレクション展」が、2026年6月7日(日)・8日(月)の2日間、パリ・ポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場にて開催されます。

今回はチーズと乳製品の専門展示会「サロン・ド・フロマージュ」と同時開催され、高級食材とチーズのシナジーによる集客力の向上が期待される注目のイベントです。

グルメ・セレクション展

開催日：2026年6月7日(日)〜8日(月)

時間：9:30〜18:30

会場：パリ・ポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場 Pavillon 7.2

公式HP：https://en.salon-gourmet-selection.com/

「グルメ・セレクション展」は、品質・安全性・健康志向を重視した高級食品が集まる専門展示会です。

2025年の開催実績では、前年比17％増となる約5,350名が来場し、世界17か国から360社が出展しました。

次回は従来の9月開催から6月へ日程を変更し、「サロン・ド・フロマージュ」との同時開催により、欧州市場を目指す企業にとってさらに大きなビジネスチャンスの場となります。

会場の様子 1

前回の開催では海外からの来場者が15％を占め、ベルギー、スペイン、イタリア、日本、韓国などからの参加が目立ちました。

国際的な注目度が高く、世界中のバイヤーや業界関係者で賑わいを見せています。

会場の様子 2

出展者の半数が新規出展者であり、常に新しいブランドや製品が発掘できる場として機能しています。

日本からも多数の企業が出展しており、独自の食文化や高品質な製品が存在感を示しました。

会場の様子 3

展示されるセクターは、生ハムや調味料などの高級食材から、スウィーツ、飲料、テーブルウェアなどの食品関連サービスまで多岐にわたります。

食文化へのこだわりが根強いフランスにおいて、ブランドの魅力を直接アピールできる貴重な機会です。

ディスカバリースタンド

初回出展者限定で用意される、6平米の2面開放基本スタンド。

カーペットやパーティション、看板、スポットライト、家具一式が含まれたパッケージプランで、初参加でもスムーズに出展準備が可能です。

エッセンシャルスタンド

9平米のスペースを確保した、2面開放のエッセンシャルスタンド。

施錠可能な収納スペースやバックライト付きショーケースを備えた受付カウンターなどが付属し、より本格的な展示と商談に対応します。

世界中から美食が集まるパリで、自社製品の魅力を発信できる絶好のプラットフォーム。

欧州高級食品市場への足掛かりとして、多くの企業の飛躍が期待されます。

「グルメ・セレクション展」の紹介でした。

