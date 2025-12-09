着脱式バッテリー搭載の最新UMPC！GPD Technology「GPD WIN 5」

UMPC専門店「デントオンラインショップ」を運営するスリーワンは、GPD Technology社が開発した最新UMPC「GPD WIN 5」の出荷を、2025年12月15日より順次開始します。

「AMD Ryzen(TM) AI Max+ 395 プロセッサー」や着脱式外部バッテリーシステムを搭載し、場所を選ばずに本格的なPCゲーム体験を可能にする正統進化フラグシップモデルです。

GPD Technology「GPD WIN 5」

発売日：2025年12月15日順次出荷開始

価格：

・Ryzen AI Max+ 385/メモリ32GB/SSD1TB版：268,000円(税込)

・Ryzen AI Max+ 395/メモリ32GB/SSD2TB版：308,000円(税込)

・Ryzen AI Max+ 395/メモリ64GB/SSD4TB版：368,000円(税込)

※早期予約限定価格あり

販売場所：デントオンライン公式ショップ、Amazon.co.jp(直営)

「GPD WIN 5」は、前作までのユーザーフィードバックを分析し、新たな領域への挑戦として開発されたゲーミングPCです。

携帯性を損なわないコンパクトボディでありながら、デスクトップ級のパフォーマンスを発揮するスペックを搭載。

出張先や移動中、自宅のソファなど、あらゆるシーンでハイレベルなゲーム体験を提供する「妥協なきゲーマーのためのPC」として登場しました。

次世代プロセッサー「Ryzen(TM) AI Max+」

心臓部には最新の「AMD Ryzen(TM) AI Max+ 395 プロセッサー」を採用。

圧倒的な演算能力とAI処理性能により、重量級のAAAタイトルも高設定で快適に動作します。

ハンドヘルドの常識を覆す3Dパフォーマンスを実現しました。

120Hz 高色域ディスプレイ

高精細かつ滑らかな映像表示を可能にする、7インチ 120Hz対応ディスプレイを搭載。

可変リフレッシュレート(VRR)技術「AMD FreeSync(TM) Premium」に対応しており、激しい動きのゲームでもスタッターやティアリングを抑制します。

没入感あふれるクリアな視覚体験を楽しめます。

着脱式給電システム「FlexPower」

業界初となるGPD独自の「FlexPower」技術を採用し、80Whの大容量バッテリーモジュールを用途に合わせて2通りのスタイルで運用可能です。

本体背面に一体化させてケーブルレスで持ち運ぶ「バックマウントモード」と、専用ケーブルで接続して本体重量を軽量化する「ワイヤードモード」を選択できます。

モバイル時の利便性と、長時間プレイ時の手首への負担軽減を両立した革新的な機能です。

操作性と冷却機構

筐体は多くのユーザーの手にフィットするエルゴノミクスデザインを採用し、重量バランスも最適化されています。

静電容量式ジョイスティックによる精密操作や、ワンタッチで呼び出せるソフトキーボードなど、ゲーム以外の作業効率も考慮された設計です。

また、新設計の「Frost Wind」冷却機構により、高負荷時でも静音性を保ちながら強力に排熱し、安定したパフォーマンスを維持します。

最強クラスの性能と利便性を兼ね備えた、UMPCの新たな到達点。

場所を選ばず本格的なゲームプレイに没頭できる、ゲーマー待望の一台に注目です。

スリーワン「GPD WIN 5」の紹介でした。

