オーストラリア・シドニー発のオールデイダイニング「bills」。“世界一の朝食”と称される、リコッタパンケーキやスクランブルエッグのイメージが強いかもしれませんが、ランチやディナーにも美味しいメニューが盛りだくさん。国内全8店舗にて展開中の『AUTUMN/WINTER 2025 MENU』をご紹介します。

今回の秋冬メニューのテーマは「bills Origin 〜彩り豊かなオーストラリアの食卓〜」。billsの原点である、シンプルでありながらも色鮮やかな素材を生かした豊かな味わいを大切にしつつ、オーストラリアならではの多国籍な食文化や多様な食材の組み合わせを感じられるメニューとなっています。

オーストラリアは、アジアやヨーロッパなど多様な文化が交差する土地。異なる国や地域の食材や調理法を柔軟に取り入れた自由なメニューが魅力的！さらに日本の秋冬の恵みも融合させています。

◆グリルドチキンサラダ

自家製「ファイブスパイス」や紹興酒、フィッシュソースなどでマリネしたチキンを香ばしくグリルし、サラダにはラディッキオやレッドチコリ

ー、スライスした柿を合わせ、秋冬らしい「赤」を基調とした色合いに仕上げた “中華×フレンチ”なチキンサラダ。鎮江香醋などを使用した自家製「チャイニーズビネガードレッシング」を合わせ、隠し味にそばの実をトッピング。サラダボウルとして楽しむのもよし、キリッと冷えたビールやハウス日本酒と合わせるのもおすすめです。

◆ローストパンプキン

地中海や中東で親しまれる「ヨーグルト×カボチャ」から インスピレーションを得た、ユニークな組み合わせが楽しめるサラダボウル。旬の「恵比寿南瓜」と自家製「シトラスヨーグルト」を組み合わせ、かぼちゃの甘みと爽やかな酸味をバランス良く仕上げました。グリーンズにはクレソンとパセリを使い、自家製「スパイスオイル」とハトムギをトッピング。「スパイスオイル」には、ひまわりやかぼちゃの

種などを加えているので、食感と香ばしさもお楽しみいただけます。

◆マッシュルームダンプリング

自家製「マッシュルーム・ウォーターチェスナッツ・ダンプリング」を主役にしたbills流水餃子。ブラウンマッシュルームやシイタケ、ガーリ

ック、生姜、ウォーターチェスナッツ、ニラをベースとした、フレンチのデュクセルからインスピレーションを得たフィリングに、紹興酒やごま

油などのアジアンシーズニングを加えて、“フレンチ×中華”をbillsらしく表現。中華料理に幅広く使われる鎮江香醋(ちんこうこうず)などをミックスした自家製「ホワイトソイドレッシング」で軽やかに仕上げ、韓国のスパイス「ゴチュガル」とコリアンダーをトッピング。

◆オレキエッテ

ショートパスタの「オレキエッテ」を、シイタケをはじめとした香り豊かな食材を用いたプラントベースの自家製「XO醤」で和えた、日本と

韓国限定パスタプレート。トッピングには、カラマタオリーブやケッパー、リコッタチーズ、オリーブオイルに加え、南イタリアの家庭料理か

らインスピレーションを得た、サワードウブレッドのクランブルをパルメザンチーズの代わりに使用。仕上げに、鰹節やレモンゼスト、バジル

で香りと味わいに奥行きをプラス。イタリア×アジアのカルチャーをミックスさせており、和風パスタに親しむ日本の食卓にも寄り添うよう

な一皿。よりヘルスコンシャスなヴィーガンオプションもご用意しています。キリッと冷えたスパークリングワインをお供にどうぞ。

◆シュークロッカン

フランスの伝統的な焼き菓子「クロッカン」をbills流にアレンジした新スイーツが登場。ヨーロッパで親しまれる”オレンジ×フェンネル”の

組み合わせを取り入れた生地を丁寧に焼き上げることで、ひと口ごとに爽やかな香りが広がります。フィリングには、自家製「シトラス

クリーム」を使用し、カスタードにマンダリンゼストを加えるツイークにより、香りが際立ち、華やかな風味に仕上げました。冬らしい温か

みと上品さを添えたエレガントなスイーツで、ホットティーやラテと合わせるのがおすすめです。

ドリンク類も大充実！

◆マンダリン&タラゴンソーダ（ノンアルコール）

自家製「マンダリン&タラゴンシロップ」と炭酸水で仕上げた、爽快感あふれるドリンク。マンダリンの明るい酸味に、フランス料理でよく使われるハーブ「タラゴン」の甘い香りと爽やかな風味が絶妙にマッチしています。一口ごとにマンダリンのフレッシュな香りが広がり、心地よい炭酸が、すっきりとした余韻を残します。リフレッシュしたいときや、スモールプレートやパスタと一緒に楽しみたい大人のソーダです。

◆billsサケ&キューカンバー

「東洋美人」を手掛ける澄川酒造場が造る「bills house 日本酒」をベースに、きゅうりの清涼感、ライムの酸味、エキゾチ ックな自家製「タイシロップ」を組み合わせたオリジナルカクテル。バナナリキュールを加えることにより、ほんのりコクが生まれ、ジンのハーブの余韻とともに日本酒のまろやかな旨みが重なり合う、奥行きのある一杯に仕上げました。甘さ控えめのすっきりとした後味で、爽やかさと上品さのバランスを兼ね備えた和洋折衷のカクテルです。

◆ほうじ茶ラテ (hot or iced)

bills Japanで大人気の「八女抹茶ラテ」に続き、新たなティーラテアイテムとして、「ほうじ茶ラテ」が登場!オーストラリアでは、ほうじ茶は比較的珍しい茶葉ではあるものの、リッチな味わいと香ばしいロースト感が好まれており、日中のひと息や食後の一杯にぴった りです。心をほぐすような香りと味に加え、身体を冷やしにくいため、これからの季節にもおすすめ。ほんのりメープルで甘みを感じられるやさしい味わいで、お好みのミルクをチョイスしてお楽しみください。

筆者はラテでは無い、ストレートのほうじ茶をいただきましたが、アイスでも香りがふわっと広がり、コクの感じられて絶品でした。お酒を飲まない方もこうして本格的なドリンクを食事といただけるのは嬉しいですね。

新鮮な素材をバラエティ豊かな料理法で楽しむ事のできるbillsの『AUTUMN/WINTER 2025 MENU』。ちょっと贅沢なランチ＆ディナーに取り入れてみてはいかがでしょうか。

https://www.billsjapan.com/jp