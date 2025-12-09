【新華社北京12月9日】中国北京市の北京展覧館で開催中の「如是莫高」敦煌芸術大展で、甘粛省の敦煌市博物館が所蔵する十六国時代北涼の「沙山石塔」や漢代の「敦煌牘（とんこうとく）」を含む貴重な文化財38点が、順次展示されている。

「沙山石塔」は1966年、敦煌南沙山の土塔から出土。建造年代は東晋十六国時代の北涼に遡り、約1600年の歴史を持つ。統計によると、北涼の石塔は14基が現存し、仏教の中国伝播初期の研究において重要な資料となっている。

「敦煌牘」は1980年、漢代長城の千秋燧（せんしゅうすい）で発見された。長さ9.2センチ、幅3.2センチの木片に漢代の隷書体で「敦煌」と書かれていたことから「敦煌牘」と名付けられた。

レンガに図柄を施した魏晋時代の画像磚（がぞうせん・レンガ）は8点あり、「飛鳥」「九尾狐」「托山力士（山を持ち上げる力士）」「六組神獣」などの神話のイメージが描かれている。

この他、北魏時代の「大般涅槃経巻」、五代十国時代の「大般若波羅蜜多経巻」、唐代の「大乗無量寿宗要経」などの仏教経典原本や、さまざまな形状で豊かな文様が施された花紋磚や彩絵磚なども同展覧館で展示されている。（記者/孫蕾）