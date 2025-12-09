9日（火）全国的に冬らしい寒さ。地震のあった北日本では断続的に雪が降る見込みです。

＜9日（火）の天気＞

北日本中心の冬型の気圧配置になっています。上空には寒気が流れ込み、北海道や青森では雪の降っているところがあります。午後も北海道や東北北部で断続的に雪が降り、日本海側ではふぶくところがあるでしょう。

北海道函館でも夜は雪が降る予想です。東北南部や北陸は冷たい雨やみぞれとなり、雷を伴う見込みです。夜は内陸部で雪に変わるところがありそうです。

一方、関東〜九州は乾燥した冬晴れが続くでしょう。日差しがあっても北風が冷たく、冬らしい冷たい空気になりそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より5℃前後低くなるところが多く、この時期らしい寒さになるでしょう。

札幌 1℃（-3）

仙台 8℃（-9）

東京 13℃（-5）

金沢 11℃（-4）

名古屋 13℃（-3）

大阪 14℃（-3）

鳥取 14℃（-2）

高知 16℃（-4）

福岡 15℃（-3）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

10日（水）まで晴れるところが多いですが、11日（木）と土日は広く雨が降る見込みです。雨のたびに気温が下がり、週末から週明けにかけて厳しい寒さになるでしょう。沖縄も11日（木）以降は雲が多く、土日は雨が降りそうです。

■北日本・東日本北日本は雪、北陸は冷たい雨やみぞれの日が続くでしょう。関東や東海は冬晴れが続きますが、週末は真冬のような寒さになりそうです。14日（日）は冷たい雨が降り、風も強まって荒れた天気になるおそれがあります。