【天気】全国的に冬らしい寒さ 北日本では断続的に雪に
9日（火）全国的に冬らしい寒さ。地震のあった北日本では断続的に雪が降る見込みです。
＜9日（火）の天気＞
北日本中心の冬型の気圧配置になっています。上空には寒気が流れ込み、北海道や青森では雪の降っているところがあります。午後も北海道や東北北部で断続的に雪が降り、日本海側ではふぶくところがあるでしょう。
北海道函館でも夜は雪が降る予想です。東北南部や北陸は冷たい雨やみぞれとなり、雷を伴う見込みです。夜は内陸部で雪に変わるところがありそうです。
一方、関東〜九州は乾燥した冬晴れが続くでしょう。日差しがあっても北風が冷たく、冬らしい冷たい空気になりそうです。
＜予想最高気温（前日差）＞
前日より5℃前後低くなるところが多く、この時期らしい寒さになるでしょう。
札幌 1℃（-3）
仙台 8℃（-9）
東京 13℃（-5）
金沢 11℃（-4）
名古屋 13℃（-3）
大阪 14℃（-3）
鳥取 14℃（-2）
高知 16℃（-4）
福岡 15℃（-3）
＜週間予報＞
■西日本・沖縄
10日（水）まで晴れるところが多いですが、11日（木）と土日は広く雨が降る見込みです。雨のたびに気温が下がり、週末から週明けにかけて厳しい寒さになるでしょう。沖縄も11日（木）以降は雲が多く、土日は雨が降りそうです。
北日本は雪、北陸は冷たい雨やみぞれの日が続くでしょう。関東や東海は冬晴れが続きますが、週末は真冬のような寒さになりそうです。14日（日）は冷たい雨が降り、風も強まって荒れた天気になるおそれがあります。