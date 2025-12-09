堀ちえみ「主人らしい発想」 結婚14周年で夫から“サプライズプレゼント”「素敵な旦那様」「何回もプロポーズされてるみたい」
歌手の堀ちえみ（58）が、9日までに自身のブログを更新。結婚記念日に夫・尼子勝紀さんから高級ブランド・ルイ・ヴィトンのペアリングを贈られたことを報告し、ファンから祝福と感動の声が寄せられている。
【写真】「こんな旦那さん羨ましい〜」堀ちえみの夫がサプライズプレゼントした“ペアリング”
ブログでは「映画を観た後主人から、『ヴィトンに行きたいから付いて来てくれる？』と言われて…」と買い物に同行したエピソードを回想。店内で取り寄せ商品を一緒に確認していると、「なんですか!?コレは」と驚きの展開に。
夫がペアリング（結婚指輪）を新たに購入してくれたことを明かし、「この11日の結婚記念日でまる14年。15年目を迎えます」とつづった。
堀は、夫が60歳を迎えた節目の今年に「心機一転会社もスタートした」と述べ、「これを機に改めて指輪を新しくして、結婚記念日を前にしてよろしく！とのことです」と明かした。プレゼントされたリングについては、「とっても驚いたけど、主人らしい発想です」と感謝を込め、「ありがとう。これからも末永く、よろしくお願いします」と思いを記している。
コメント欄には、「旦那様なんて素敵な事をされるのでしょう」「何回もプロポーズされてるみたいで素敵ですね」「ご夫婦の絆が伝わってきます ステキなプレゼントですね」「こんな旦那さん羨ましい〜 こんな旦那欲しいです」「ちえみちゃんのしあわせが我々、ちえみファンのしあわせです」など、夫婦の絆を称える声が相次いだ。
【写真】「こんな旦那さん羨ましい〜」堀ちえみの夫がサプライズプレゼントした“ペアリング”
ブログでは「映画を観た後主人から、『ヴィトンに行きたいから付いて来てくれる？』と言われて…」と買い物に同行したエピソードを回想。店内で取り寄せ商品を一緒に確認していると、「なんですか!?コレは」と驚きの展開に。
堀は、夫が60歳を迎えた節目の今年に「心機一転会社もスタートした」と述べ、「これを機に改めて指輪を新しくして、結婚記念日を前にしてよろしく！とのことです」と明かした。プレゼントされたリングについては、「とっても驚いたけど、主人らしい発想です」と感謝を込め、「ありがとう。これからも末永く、よろしくお願いします」と思いを記している。
コメント欄には、「旦那様なんて素敵な事をされるのでしょう」「何回もプロポーズされてるみたいで素敵ですね」「ご夫婦の絆が伝わってきます ステキなプレゼントですね」「こんな旦那さん羨ましい〜 こんな旦那欲しいです」「ちえみちゃんのしあわせが我々、ちえみファンのしあわせです」など、夫婦の絆を称える声が相次いだ。