¡¡¡Ö¥ß¥¹¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë2016¡×½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¡Ö¥ß¥¹¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹2017¡×¥È¥Ã¥×11¤Ëµ±¤¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä34ºÐ¤ÎÈþ½÷¤¬¡¢¤Û¤ÜÎ¾ÁÛ¤¤¾õÂÖ¤Î¥¿¥«¥Þ¥µ¡Ê31ºÐ¡¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë¤È¿©»ö¡£¥¿¥«¥Þ¥µ¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢Èþ½÷¤¬ÊòÁ³¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö²¶¡¢Éâµ¤À¤ä¤«¤é¡×´é¤¬°ú¤¤Ä¤ë34ºÐÈþ½÷¡ÊÈþ¤·¤¹¤®¤ë¿åÃå»Ñ¤â¡Ë
¡¡ABEMA¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£2Ç¯¤Ö¤ê¡¢5¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤Ë¤Ï6ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÃË½÷·×12Ì¾¤¬»²²Ã¡£¥·¡¼¥º¥óºÇÄ¹¤Î20Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î3Ì¾¡£
¡¡¥µ¥ä¥«¡Ê34ºÐ¡¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢¸òºÝÎò1Ç¯8¥ö·î¤Î¥À¥¤¥·¥í¥¦¡Ê30ºÐ¡¿¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¡Ë¤È¤Î·ëº§¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Ï¡¢º£¤¹¤°¤Î·ëº§¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤ª»î¤·ÇË¶É¡É¤ò¤·¤Æ´Ø·¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¡£¥µ¥ä¥«¤Ï¶¦Æ±À¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¤â¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤é¤ì¤º¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¿·¤¿¤ÊÎø¤âÌÏº÷¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¹¤°¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¥¿¥«¥Þ¥µ¡Ê31ºÐ¡¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë¤È¡¢½çÄ´¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¥µ¥ä¥«¤Ï¥¿¥«¥Þ¥µ¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Æ¿©»ö¤Ø¡£¥µ¥ä¥«¤Ï²áµî¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡Ö¥À¥¤¥·¥í¥¦¤ÎÁ°¤â¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¿Í¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç»ä¤«¤é¿¶¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´Éô¸þ¤³¤¦¤ÎÉâµ¤¤È¤«Æó¸Ô¤È¤«¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤ÇÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥µ¥ä¥«¤Ï¡Öº§Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÇË´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÇË´þ¤Î¸¶°ø¤â¸þ¤³¤¦¤ÎÆó¸Ô¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ë¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥È¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¥µ¥ä¥«¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿Í¥¤·¤µ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¿¥«¥Þ¥µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥¿¥«¥Þ¥µ¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤ò¥µ¥ä¥«¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔÀ¿¼Â¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¥¿¥«¥Þ¥µ¤Ï¡¢¼¡¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¡Ö²¶¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤Ç¤¹¡×¤È¾×·â¤Î¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÉâµ¤À¤ä¤«¤é¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡²óÍ½¹ð¤ÇÎ®¤ì¤¿¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎMC¿Ø¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤¨¡ª¡×¡ÖÎ¥º§¤â¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¤È¶ÃØ³¡£¥Ó¥Ç¥ª¸ÂÄê¥È¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Î¤È¤¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¿²¤«¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢Âç»ö¤ÊÏÃ¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¿¥¿¥«¥Þ¥µ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£¥¿¥«¥Þ¥µ¤ËÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¿ØÆâ¤Ï¡Ö²¶¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤é¤¨¤¨¤ó¤«¤Ê¡×¤È¸ª¿È¤¬¶¹¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡Ö¥¿¥«¥Þ¥µ¤Îµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿ØÆâ¤Ï¡Ö¥¿¥«¥Þ¥µ¤ÏÍ¥¤·¤¤¿Í¤À¤È»×¤¦¡£Íê¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢½÷À¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÉâµ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´Íý¤òÊ¬ÀÏ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥«¥Þ¥µ¤ÎÉâµ¤¤¬½÷À¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÆ£ÅÄ¤Ë¡Ö¤Ç¤â¤´¤Ï¤ó¹Ô¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤ÈÉâµ¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿ØÆâ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡Ä¡×¤È¥Ð¥Ä¤¬°¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£