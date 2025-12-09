お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が8日深夜放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」に出演。タクシーでの「衝撃的なできごと」を明かした。

この日の収録のためにTBSまでタクシーで来た山内。「配車して乗った瞬間、“あ、この運転手さん道間違えそうやな”って。もう俺は気配が分かるようになってきてる」と豪語し、「これは結構ちゃんと（道を）言ったほうがいいな、って」と直感したという。

気配の理由について、「まず配車して予定時刻から6、7分遅れて着いたのよ。そういう時って“すみません、遅れて申し訳ないです”みたいなひと言をくれる運転手さんが多い中、ひと言もなく“お名前お願いしま〜す”から入られたんで、これは危ないかなあって」と一つ目を挙げた。

さらに「俺の経験上ですけど」と前置きした上で、「乱れロン毛だったんすよね。縛らず乱れロン毛、白髪交じり、サイド刈り上げ。（漫画）クローズみたいな髪形だったから、個性的な人だなあと思って」と偏見に満ちた2つめの理由を吐露。「サイド刈り上げてるヤツ、変わってるヤツ多いからな。オマエもやで？ほんまに気づいてなかったやん、自分は違うと根から思ってるから」とツッコまれ、「私はあんまり刈り上げという認識がない」と苦笑いした。

“危険”を察知した山内は、「●●の乗り口から高速に乗って●●で降りて、●●を曲がってそのまま突っ切ってTBSの中まで行っちゃてください」と、先に希望の経路を運転手に詳しく説明。ところが「下道で行きはってん。もうビックリして」とあきれたように回想した。

途中で気づいた山内が「これ、下道で行ってますか？」と問うと、「はい！高速のほうがよかったですか」。山内は、ハキハキと答える運転手の口調を再現し、「最初に言いましたよね？とか言う気力も無くすくらい、ハッキリ“はい！”って」と苦笑い。「そらオマエのほうが悪いわ」とボケる相方・濱家隆一に、「どこが俺が悪いねん。（悪いのは）乱れ白髪ロン毛やろ」とツッコんだが、「まとまり黒髪刈り上げのオマエが悪い」と笑われていた。