１１月にアメリカ・デルマー競馬場で行われたダートの世界最高峰レース「ブリーダーズカップクラシック」で、フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作）を日本調教馬として初制覇へ導いた坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作＝が、女性グラビア週刊誌「ａｎａｎ」（マガジンハウス）の１０日発売号でバックカバーを飾ることが９日、分かった。

世界の瑠星が、今度は“モデルデビュー”だ。先月、ＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」でドラマデビューしたばかり。公開されたカットでは、騎手としては高身長の１７０センチ、体重４８キロというスリムな体形を生かしてシャツ＆ジャケットスタイルをさらりと着こなし、真っすぐにカメラを見つめている姿が印象的。まさに貴公子のようないでたちで、レースとは違った表情を披露している。同誌創刊５５年で、騎手がバックカバーを飾るのは初めて。「Ｗｉｎｎｅｒ 坂井瑠星騎手 フォーエバーヤング、ブリーダーズカップ・クラシック優勝！」と書かれており、歴史的偉業達成を祝う、特別感あふれる１冊となる。

ａｎａｎ編集部は「『サッカーでいえばワールドカップで優勝したようなもの』と師匠である矢作芳人調教師がコメントした、この偉業をたたえて、急きょブックカバーでのご登場を依頼、ご快諾を得ました」と、坂井へオファーしていたことを明かした。誌面では、騎乗馬とのコミュニケーションの仕方や「誰よりも競馬が好きだし、誰よりも競馬を見ている自負がある」などと競馬愛を語ったインタビューを掲載する。

撮影は１０月上旬、東京で行われた。レース翌日のテレビ収録と調教のハードスケジュールの合間を縫って実施。メークやスタイリストがついての本格的な撮影も、落ち着いてできたという。いきなりバックカバーデビューが決まった坂井騎手は「歴史ある雑誌に登場させていただき、ありがたいことですし、少しでも競馬を見てもらえるきっかけになればいいですね」とコメント。ＳＮＳでは、「ついに競馬界以外にも瑠星くんのイケメンっぷりがバレてしまうのか」「俺たちの坂井瑠星が遂にａｎａｎの裏表紙に…！」「まっっっっってカッコよすぎて声出た！」などと大きな反響を呼んでいる。