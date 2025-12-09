ロシアで2018年2月に就役したフリゲート

広島県にある海上自衛隊呉基地に2025年12月7日（日）、ベトナム海軍艦艇「チャン・フン・ダオ」が寄港しました。

【激レア画像かも】日本最大の護衛艦と並んだ“ロシア製軍艦”です（写真で見る）

「チャン・フン・ダオ」はベトナム海軍が4隻保有するディン･ティエン･ホアン級フリゲートの3番艦です。4番艦の「クワン・チュン」とともに2018年2月に就役しており、ベトナム海軍では最新の水上戦闘艦になります。

ディン･ティエン･ホアン級フリゲートは、ロシア製で同国海軍の11661型警備艦（NATO名：ゲパルト型フリゲート）をベースにヘリコプターの搭載・運用能力や対潜水艦用ソナー、個艦防空ミサイルなどの追加を行った改良型（改ゲパルト型）です。

ちなみに、同級の1番艦「ディン･ティエン･ホアン」と2番艦「リ・タイ・ト」には対潜戦闘能力は付与されておらず、その能力を持つのは前出の3番艦と4番艦のみです。

船体サイズは、全長が102m、全幅14.7mで、満載排水量は約2100トン。主兵装として76mm単装砲1基、30mm多銃身機関砲2基、魚雷発射管、艦対艦ミサイル8発や対空ミサイル発射機（機関砲とのハイブリッド型）などを備えるほか、艦載ヘリコプター1機の運用能力も有しています。

「チャン・フン・ダオ」がこのたび来日した目的は、補給および乗員の休養が目的で、寄港中の12月9日には、駐日ベトナム大使とベトナム海軍上級大佐、そして艦長の3役が呉市長を表敬訪問する予定です。

2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻（いわゆるウクライナ戦争）が始まって以降、ロシア海軍艦艇が日本に寄港することはほぼなくなったため、ロシア製の軍艦が来日するのはきわめて珍しいといえるでしょう。

なお「チャン・フン・ダオ」は、いまから7年前の2018年10月に大阪府堺市の堺泉北港に寄港したことがあるため、来日は2度目。海上自衛隊呉基地に接岸するのは今回が初めてになります。

呉基地には12月10日（水）までいる予定です。