お腹がいっぱいでお寿司を食べ残していたら、それをテーブルの反対側から見ていた豆柴さんが…。言いたいことは分かる…！思った以上に話しかけてくるまさかの光景は、記事執筆時点で67.4万回を超えて表示されており、2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：お腹がいっぱいで『お寿司』を残していたら、犬が…思った以上に『話しかけてくる光景』】

お寿司を食べ残していたら、犬が…

Xアカウント『@niko71212202』に投稿されたのは、豆柴「エル」ちゃんのお姿。

この日、飼い主さんはお家でお寿司を堪能されていたのだそう。しかし、お腹がいっぱいになってしまい、テーブルの上には2貫のお寿司が残ってしまうことになったのだといいます。

思った以上に『話しかけてくる光景』に絶賛

すると、テーブルの反対側にお行儀良く着席したエルちゃんは、残ったお寿司を見つめ、飼い主さんに話しかけたのだとか。

テーブルを優しくカリカリして何かを懸命にお話していたというエルちゃん。

お寿司と飼い主さんの間で視線を動かしながら、まるで『もうたべないの？』『代わりに食べたげよっか？』なんて言っているかのようだったそう。

『ねえ、残ってるよ』『食べないの？』と少し不服そうな表情を浮かべる瞬間もあり、まるで小さな子どものように話しかけるエルちゃんのお姿は、多くの人々をほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「フードロスは良くないから…」「わたしはお腹に余裕があります」「なぁ…それ残すん…？」「食べないからよこせってか笑」「めちゃくちゃ可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

お転婆な豆柴の女の子♡

2024年5月12日生まれのエルちゃんは、とってもお転婆な女の子。人もワンちゃんも大好きで、お出かけが大好きなのだといいます。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすエルちゃんのお姿は、日々多くの人々に豆柴の魅力や癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@niko71212202」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。