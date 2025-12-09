人間で言うと40歳オーバーの大型犬は、“あるもの”がないと眠れなくて…？その赤ちゃんのような様子は記事執筆時点で62万回以上再生され、「幸せに溢れてる」「賢い」と注目を集めています。

【動画：人間で言うと40歳オーバーの大型犬→いつも『お気に入りの枕』を持って…】

ラブラドールレトリバー三兄妹の就寝タイム

Instagramアカウント「tarop_0817」に投稿されたのは、ラブラドールレトリバー三兄妹の就寝タイムの様子。

並んだ三つのハウスに、長男「太郎」くん、末っ子「ゆめ」ちゃんがそれぞれ入っていく中、次男「ゴン太」くんはちょっとだけ違う様子で…何やら口にくわえています。

その“何か”の正体は、ゴン太くんお気に入りのクッション。

クッションをハムッと咥えながらシッポをフリフリするゴン太くん。飼い主さんいわく、これは寝るときの必需品で、すでに穴が空いてボロボロなのだそう。とはいえゴン太くんにとっては、宝物という表現がしっくりくる存在なのだとか。

クッションと一緒なら安心

お気に入りのクッションをしっかり咥えたまま、ルンルンとハウスに入っていくゴン太くん。「んんー♡」という満足げな声を出して、クッションを大切に抱えている様子があまりに愛らしすぎて、思わずほっこりしてしまいます。

しばらくすると、部屋には「ググゥ～グゥ～」という三匹のいびきが響きます。飼い主さんは三匹のハウスの上にあるロフトベッドで寝ているそうですが、ベッドから覗ける三兄妹の寝顔と、いびきのBGMに毎日幸せを実感しているのだとか。

朝になってもずっと一緒♡

そして朝になっても…ゴン太くんは、クッションを離しません。人間換算で40歳ほどになるというゴン太くんですが、クッションを咥えたままルンルンと階段を降りていくその姿は、まだまだ赤ちゃんのようなのでした。

この投稿はInstagramで62万回以上再生され、「幸せに溢れてる」「賢いなあ」「癒された」「お気に入りといつも一緒なの可愛すぎる」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『tarop_0817』さまでは、ラブラドール三兄妹の仲良しな日常が多数投稿されています。「寝るときに必需品のクッションがなかったらどうなる…？」というゴン太くんの反応も投稿されていますので、気になる方はぜひアカウントをのぞいてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「tarop_0817」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。