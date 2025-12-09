¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÎø¤Î¥¹¥Èー¥ÖÀßÃÖ´°Î»¡ª¡¡¥ê¥è¤ÎÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬ÍÉ¤é¤¹¥Ø¥Ö¥ó¤È¥È¥¤Î¡ÈËÜ¿´¡É
¡¡12·î9ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡ËÂè52ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹¾Æ£²È¤Ë¥¹¥Èー¥Ö¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè53ÏÃ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¾¾¹¾¤òµî¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¾¾Ìî²È¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Îµë¶â20±ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤É¤²¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¡×¤È»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Ï¼è¤êÍð¤·¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤â¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È°Æ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë¸ý¤ò³«¤¤¤¿´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¡×¤È¤Ï¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤Î¤³¤È¡£¥Ø¥Ö¥ó¤È¥ê¥è¤¬·ëº§¤¹¤ì¤Ð¡¢¥È¥¤â½÷Ãæ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»»ÃÊ¤À¡£°ì²È¤òµó¤²¤Æ¤Î±þ±ç¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¾¾Ìî²È¤ÎÌ¿±¿¤Ï¥ê¥è¤ËÂ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Éâ¤«¤Ê¤¤É½¾ð¤Î¥È¥¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥ê¥è¤ÏÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï²áÇ®¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²¼¹»¤¹¤ëÈà¤ò¤Ä¤±¤Æ¾ë»³°ð²Ù¤Ç¶öÁ³¤òÁõ¤¤¥é¥ó¥Ç¥Öー¡£È½»Ò²°¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤Î°õ¤òºî¤é¤»¤ë¤Ê¤É¡¢´¿¿´¤òÇã¤¦¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖFeeling¤¬ËÜÅö¤Ëbetter¡¢¤¤¤äbest¡×¡Ömemorial¤Ê°ìÆü¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê¾åµ¡·ù¤Î¥ê¥è¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤À½ø¤Î¸ý¡£ËÜ´Ý¤Ï¹¾Æ£Å¡¤Ç¤Î²÷µ¤½Ë¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¾Æ£Å¡¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Èー¥Ö¤ÎÁ°¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¤¥Ø¥Ö¥ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ´¨¤µ¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤À¡£Éã¡¦¹¾Æ£¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥è¤Ë·ëº§¤òÄü¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÉã¤Î°Õ¤ËÇØ¤¤¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤ËÏÃ¤òÀÚ¤ê¤À¤¹¡£µ¼Ô¤Î³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¥×¥í¥Ýー¥º¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥è¤ÎÉÕ¤¿Í¤Ç¤¢¤ë¾¾±º¡ÊÂíÂô½¤¡Ë¤¬¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¾¾Ìî²È¤Î¥ê¥è¤ËÂÐ¤¹¤ë±þ±ç¤Ë¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Èー¥«ー¤¸¤ß¤¿¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¥ê¥è¼«¿È¤â¡¢¼þ°Ï¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Þ¤Ç¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð°Ê³°¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¥È¥¤¬Éâ¤«¤Ê¤¤´é¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾¾Ìî²È¤Î¾Íè¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤º¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¤Ãæ¤Ë¤â¡¢¸ß¤¤¤òÆü¾ï¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¡£Æó¿Í¤Ï¹©É×¤ò¶Å¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯ÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¼ä¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê°¦Ãå¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥Ø¥Ö¥ó¤â¤Þ¤¿¡¢¥È¥¤È¾®Ã«¤Î¥é¥ó¥Ç¥Öー¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½ÃÊ³¬¤Ç¡¢¸ß¤¤¤òÉ¬Í×¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¡£¤¤¤Ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎËÜ¿´¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤«¡¢¤¸¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡áÀÐ²Ï¥³¥¦¥Ø¥¤¡Ë