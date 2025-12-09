エールフランス航空は、ラ・プルミエールサービスを拡大する。

パリ/シャルル・ド・ゴールとアトランタ、ボストン、ヒューストン、テルアビブを結ぶ4路線に、来夏スケジュールにかけて順次投入する。ボーイング777-300ER型機で毎日運航する。

テルアビブへは12月15日から、アトランタへは2026年3月29日から、ヒューストンへは同7月6日から、ボストンへは同7月20日からそれぞれ投入する。

夏スケジュールでは、パリ/シャルル・ド・ゴールとアビジャン、アトランタ、ボストン、ドバイ、ヒューストン、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク/ジョン・F・ケネディ、サンフランシスコ、サンパウロ、シンガポール、テルアビブ、東京/羽田、ワシントンを結ぶ路線で、ラ・プルミエールサービスを提供する。

2026年7月までに、ニューヨーク/ジョン・F・ケネディとロサンゼルスを結ぶ全便を、ラ・プルミエール・スイートでの運航に切り替える。2026年内にネットワーク全体で、新客室仕様となる。

■ダイヤ

AF030 パリ/シャルル・ド・ゴール（10：30）〜アトランタ（13：55）

AF031 アトランタ（16：30）〜パリ/シャルル・ド・ゴール（06：50+1）

AF334 パリ/シャルル・ド・ゴール（13：10）〜ボストン（14：55）

AF333 ボストン（17：10）〜パリ/シャルル・ド・ゴール（06：10+1）

AF098 パリ/シャルル・ド・ゴール（10：10）〜ヒューストン（13：40）

AF099 ヒューストン（15：55）〜パリ/シャルル・ド・ゴール（08：15+1）

AF962 パリ/シャルル・ド・ゴール（08：55）〜テルアビブ（14：10）

AF963 テルアビブ（15：55）〜パリ/シャルル・ド・ゴール（19：40）