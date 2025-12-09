全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・築地の魚卵専門店『田所食品』です。

魚卵専門店ならではのたらこ使いが贅沢！

たらこが麺に絡んでいるだけでなく底を埋め尽くすほどたっぷり。その量はなんと約50gで、大きめの1腹分に相当するという。

「うちは魚卵専門店で扱っている商品を使ってるので、これでもかっていうくらい惜しみなくたらこを入れられるんです」とは、店長の田所陽子さん。

魚卵屋のたらこパスタ900円、イクラトッピング＋300円

『田所食品』魚卵屋のたらこパスタ 900円、イクラトッピング ＋300円 たらこの味が際立つように、溶かしたバターを麺にまとわせてからたらこソースを絡めている

さらにシンプルだけど旨味が染み渡るのは、店で販売しているあごダシの粉末をたらこに加えているから。数年かけて探したという2．2mmの極太麺は、もっちりとした歯触りと濃密なソースの絡み具合も抜群。

トッピングのイクラがプチプチと弾け、夢中で食べてしまう。最後にソースが底に残っているはずなので、締めにひと口ご飯の追い飯（たらこパスタの場合は＋50円）を頼むのがツウ。ご飯とソースを混ぜて、たらこを味わい尽くしたい。

［店名］『田所食品』

［住所］東京都中央区築地4-9-11

［電話］03-3541-7754

［営業時間］6時半〜14時（13時半LO）

［休日］日・祝、水不定休※祝日は営業する場合もあり

［交通］都営大江戸線ほか築地市場駅A1出口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、いくら丼の画像がご覧いただけます。

撮影／小島昇、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

