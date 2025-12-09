西宮阪急に「リサとガスパール」クリスマスポップアップが今年も登場！有名店コラボスイーツやニットバッグなど限定品が満載
今年もクリスマスシーズンに、大人気の絵本キャラクター「リサとガスパール」が西宮阪急にやってくる！2025年12月10日(水)から25日(木)までの期間限定で、「Dreamy Christmas」をテーマにしたポップアップショップが2階トップステージに登場する。有名店コラボスイーツやニットバッグ、クリエイターとのコラボ作品など、ここでしか手に入らない限定アイテムが盛りだくさん。その中からいくつかをピックアップして紹介しよう。
■有名店コラボの限定スイーツ
まず注目したいのが、関西の名店とのコラボレーションスイーツ。和菓子の老舗「鶴屋八幡」の「どら焼き」(746円/3個入)は、ふたりの焼き印がかわいらしく、今回は特別に2種類のパッケージデザインで登場する。
「アンリ・シャルパンティエ」からは、ハート型の「しあわせサブレ」(1016円/6枚入り)がお目見え。6枚それぞれ異なるデザインで、どれから食べようか選ぶ楽しみも。さらに「シーキューブ」の「発酵バターサブレ」(648円/5枚入)は、一口サイズの5枚入り。プチギフトとしても喜ばれること間違いなし。
■初登場！阪急百貨店ショッパーデザインのニットバッグ
今回のポップアップショップで見逃せないのが、「M&Co.」による阪急百貨店のリサとガスパールショッパーデザインを施した「ニットバッグ」(2970円)。柔らかで伸びの良いニット素材だからこそ、見た目以上にたっぷり収納できる。軽量でシワになりにくいため、持ち歩きにも保管にも便利。
■暮らしを彩る実用的な限定グッズ
アクリル枡専門ブランド「masmas」の「ドリーミークリス枡」(2420円)は、底面のプリントと側面の彫刻が見事にマッチした一合枡。透明度の高いアクリル製で、日本酒やスパークリングワインはもちろん、お料理の盛り付けにも活躍する。年末年始のホームパーティーでも大活躍しそう。
「tougei/籐芸」の「木製ぷち豆皿3枚セット」(1650円)は、直径約5センチの手のひらサイズ。小物入れとしてはもちろん、お漬物やお醤油を入れたり、ちょっとした副菜を盛り付けたりと、いろいろな用途で楽しめる。
「今治ハンカチ2枚セット」(各2200円)には、新たにどうぶつモチーフが加わった。「ピンク＆ブルー」と「ラベンダー＆ネイビー」の2種類から選べ、ギフトにもおすすめ。
「マイバッグ」(各2970円)は「Dreamy Christmas」と「ANIMALS」の2デザインを展開。約37×35×マチ15センチの大容量サイズで、普段のお買い物に大活躍する。
「フラットポーチ」(1650円)は、約横23×縦17センチのキャンバス生地に「Dreamy Christmas」のメインビジュアルを施したデザイン。ニュアンスカラーのピンクがかわいさをプラスしている。
「リサとガスパールの測量野帳」(1430円・2冊セット)も要チェック。もともとは測量士のために開発されたミニノートで、作業着のポケットにすっぽり入るコンパクトなサイズが特徴。硬い表紙のおかげで、屋外で立ったままでも筆記できる実用性の高さから、旅の記録や日常のメモなど幅広いシーンで愛用されている。
■クリエイターとのコラボで生まれた特別な作品
あみぐるみ作家「まちこまち」さんによる作品は、クリスマスらしいキュートな仕上がり。リサとガスパールの「Dreamy Christmas あみぐるみセット」(1万1550円)にはツリーが付き、単体の「あみぐるみ」(各3850円)はリサがギフトBOXを、ガスパールが靴下を持っている。一つ一つ手作りの温かみが感じられる逸品だ。
ミニチュア作家「Petit Chambre」さんの「25thアニバーサリーミニチュアテーブル」(1万6500円)は、25周年記念アートをミニチュアの世界で再現。テーブル、椅子2脚、リサとガスパールの人形2体がセットになった、ファン必見のコレクターズアイテム。
■撮影会やワークショップで思い出づくり
2025年12月14日(日)には、リサとガスパールとの撮影会を開催。11時と14時の2回、各回10組限定で、ふたりと一緒に記念撮影ができる特別な機会だ。応募受付は2025年11月26日(水)から12月11日(木)18時まで。当選メールは2025年12月12日(金)12時ごろに配信予定となっている。
2025年12月10日(水)〜12月25日(木)の期間中は、3階イベントスペースに大きなリサとガスパールのフォトスポットが登場するので、こちらもお見逃しなく！
2025年12月11日(木)から13日(土)には、ジャノメの刺しゅうミシンでもこもこバッグを作るワークショップも。温かみのあるもこもこ素材のバッグに、阪急のショッパーを持ったリサとガスパールの刺しゅうやイニシャルを入れて、自分だけのお気に入りが作れる。参加費は4950円で、初心者でもスタッフが丁寧にレクチャーしてくれるから安心。
限定スイーツに実用的なグッズ、そして体験型イベントまで、クリスマスの楽しみがぎゅっと詰まった西宮阪急のリサとガスパールのポップアップショップ。大切な人へのギフト選びも、自分へのご褒美探しも、きっとお気に入りが見つかるはず。
■リサとガスパール ポップアップショップ
期間：2025年12月10日(水)〜25日(木)
場所：西宮阪急 2階トップステージ、3階イベントスペース
※最終日は18時終了
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
