【W不倫】義実家同居で精神崩壊寸前…唯一優しくしてくれたのは、絶対に好きになってはいけない人だった【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
夫の実家で同居し、義母にいびられ続けて10年。夫の栄一は助けてもくれず、落ち着ける場所はトイレだけだった。今まで愚痴すらこぼさなかったなな子は、生活を変えたくてパートに出ることを決意する。
そこで出会ったのが、スーパーの店長でありママ友のパパでもある忍だった。家庭環境を知っている彼に悩みを打ち明けるうちに2人はひかれあうが、小さな田舎ではすぐに知られてしまい、ドロ沼の展開へ。漫画「お宅の夫をもらえませんか？」を紹介する。
ある片田舎で夫の実家に同居し、農家を手伝うなな子。義母には「トロい」「使えない」といびられ、夫は味方にならず子育てはワンオペ。実家に帰ると「晩飯準備の時間には帰んなよ!!役立たず」と怒鳴られる日々だった。
パート先の店長・忍はなな子の環境を不憫に思い慰める。そんな要因が重なり2人は不倫関係となるが、狭い地域ではいつしか噂になり、忍の妻・香織の耳にも入ってしまう。忍の不倫相手がママ友のなな子だと知った香織は、今までの良妻の顔を捨て豹変。「つれてきて、あんたの女」。不倫関係がバレた2人は、パートナーを呼んで4人で話し合うことになる。
■いくたはな×みこまるのタッグ
本作は、夫婦関係のモヤモヤを描くいくたはなさんが原作、漫画をみこまるさんが描く。「原作者のいくたはな先生が作画担当を探していらっしゃって、それならぜひ、みこまるにやらせてください！と申し込んだ次第です」とみこまるさんは語る。
作風は「ラフな感じの簡潔な絵で」との要望であまり描き込まないことを意識した。心理描写については「原作者のいくた先生がしっかりと設定してくださっていたので、とても描きやすかったです」と振り返る。
意味深なタイトルについて尋ねると、「少し粘着質なタイトルですよね。そういう意味ではラストもそのような感じになっているかと思います」と明かした。家庭が崩壊した結果、どのような結末が待ち受けているのだろうか。
取材協力：みこまる(@micomalu)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。