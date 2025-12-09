「足が大きい気が」西田有志、妻・古賀紗理那の出産を報告！ 赤ちゃんの姿に「高身長になるのかのかなぁ」の声
バレーボール・西田有志さんは12月8日、自身のInstagramを更新。元バレーボール選手で妻の古賀紗理那さんが出産したことを報告し、生まれたばかりの赤ちゃんの写真を公開しました。
コメントでは、「おめでとうございます」「おめでとうございます 西田家がますます賑やかになりますね 新米パパさん頑張って」「おめでとう 楽しみがいっぱいだね」「無事のご出産おめでとうございます」「足が大きい気が勝手にしてて、高身長になるのかのかなぁと妄想してしまいました」と祝福の声が多数寄せられました。
【写真】誕生した赤ちゃんの姿
「おめでとう 楽しみがいっぱいだね」「元気に西田家の元に来てくれました 母子共に元気です！」と報告し、写真を1枚載せている西田選手。古賀さんが出産した赤ちゃんの足を写したものです。元気そうな様子が伝わってくる足の写真で、さらに西田選手と古賀さんの結婚指輪と思われるものもベッドに置かれて写っています。
「今週も沢山の青援ありがとうございました！」現役のバレーボール選手として日本代表としても活躍している西田選手。1日には日本で所属するチームの試合中の写真などを公開し、「今週も沢山の青援ありがとうございました！」とファンへ感謝の気持ちを述べました。今後も西田選手の活躍が楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)