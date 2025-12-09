子どもに「ハート描いて」と頼まれた心臓外科医　ガチすぎる“ハート”を描き上げる

「パパ、ハート描いて〜！」子どもからそんなかわいらしいリクエストをされたら、普通はピンク色のハートマークを描くものでしょう。しかし、相手が「プロ」だと、少々事情が異なるようです。

「『ハートを描いて』と頼まれた心臓外科医」というつぶやきとともにXに投稿されたのは、おもちゃのお絵かきボードに描かれた「ハート」の絵。しかしそこに描かれていたのは、記号的なハートマークではなく、大動脈や心室まで精密に再現された、リアルな心臓の絵でした。ま……間違ってはいないけれども！

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

投稿者は、現役の心臓外科医であるYuki Ikenoさん。当時の状況をうかがうと、お子さんがお絵描きをしている最中、アンパンマンやドラえもんといったキャラクターと同じような感覚で、ハートのイラストを頼まれたもよう。しかし、イケノさんの脳裏に浮かんだのは、日々向き合っている「本物の心臓」のほうでした。

驚くべきは、その作成時間。なんと「1分くらい」でササッと描き上げたとのこと。何も見ずにこのクオリティで描けるのは、まさにプロフェッショナル。「子どもが飽きるまでに仕上げるのがポイント」と語るイケノさんですが、1分でここまで詳細な解剖図を描ける技術力には脱帽です。

さて、肝心のお子さんの反応はというと……「チラッと見て違うオモチャに走っていきました」と、あえなく撃沈。やはり子どもが求めていたのは、かわいいハートだったようです。あまりにリアルすぎる臓器の絵に、興味の対象外と判断されてしまったのかもしれません。

しかしながら、SNS上では大反響が。投稿に対し、リプライ欄では「ここまで正確に描けるのはさすが専門医」「違うそうじゃない」といった称賛と笑いの声が続出。なんと10万件近いいいねを集めました。

いつかお子さんが大きくなった時、この絵の凄さと、パパの仕事の偉大さに気づく日が来る……かもしれませんね。

＜記事化協力＞

Yuki Ikeno 大動脈外科医さん（@IkenoYuki）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025120902.html