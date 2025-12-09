ドジャース指揮官、テオは「私のお気に入り」“トレード説”と来季ポジションについて言及「左翼に移る可能性はある」
T・ヘルナンデスのトレード説についてロバーツ監督が言及した(C)Getty Images
MLBは現地時間12月8日にウィンターミーティングが開幕。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は会見でトレードの噂が出ているテオスカー・ヘルナンデスについて言及した。
ロバーツ監督は「テオは間違いなくチームにフィットしている。我々の2度の優勝に貢献してくれたし、私のお気に入りの選手の一人だ。ただ左翼に移る可能性はある」と述べ、守備位置に関しては右翼から左翼に移る可能性を示唆した。
また「私の目から見れば、最後にコロラドで試合をして以降のライトの守備は少なくとも平均的だったといえる。打撃のポテンシャルを考えればそれで十分だと思う」と、33歳の右打者について、こう評価した。
さらに「彼の多才性とチーム構成の可能性を考えると、いくつかの選択肢があると思うが、今の時点では、彼は我々の右翼手だ」と説明した。
T・ヘルナンデスは守備では不安要素があるものの、今季134試合で打率.247、25本塁打、89打点、OPS.738をマーク。ポストシーズンでは5本塁打を放ち、世界一連覇に貢献している。
