ドジャース指揮官、テオは「私のお気に入り」“トレード説”と来季ポジションについて言及「左翼に移る可能性はある」

T・ヘルナンデスのトレード説についてロバーツ監督が言及した(C)Getty Images

MLBは現地時間12月8日にウィンターミーティングが開幕。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は会見でトレードの噂が出ているテオスカー・ヘルナンデスについて言及した。

ロバーツ監督は「テオは間違いなくチームにフィットしている。我々の2度の優勝に貢献してくれたし、私のお気に入りの選手の一人だ。ただ左翼に移る可能性はある」と述べ、守備位置に関しては右翼から左翼に移る可能性を示唆した。

また「私の目から見れば、最後にコロラドで試合をして以降のライトの守備は少なくとも平均的だったといえる。打撃のポテンシャルを考えればそれで十分だと思う」と、33歳の右打者について、こう評価した。