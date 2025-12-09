「どっちだ!?」スラダン作者、人気キャラを描く“練習”風景を公開「安西先生が伝説の殺し屋だった世界線」
人気漫画『SLAM DUNK』（集英社）作者の井上雄彦さんは12月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気キャラクターの絵を“練習”している様子を公開しました。
【写真】描かれているのは「どっちだ!?」
コメントでは「安西先生が伝説の殺し屋だった世界線に見える」「諦めたらそこでSAKAMOTO DAYSですよ。ホッホッホッ」「安西先生っっ 複数ある顎のラインに葛藤を感じます（笑）」「コンビニの店長してる安西先生や〜」「sakamoto days読んだことないけど、安西先生が出演してることだけは知ってます」「どっちだ!?と思ったら名札があったw」「SAKAMOTO DAYSの初見は安西先生に見えました」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「複数ある顎のラインに葛藤を感じます（笑）」井上さんは、『週刊少年ジャンプ』（集英社）公式アカウントのポストを引用し、1枚の写真を投稿。「練習した」と添えています。『SAKAMOTO DAYS』の坂本太郎を描く途中でしょうか。線が何重にも描かれています。
「週刊少年ジャンプ2号は12月8日(月)発売！」同誌の公式アカウントは同日、「週刊少年ジャンプ2号は12月8日(月)発売！」と告知。ファンからは「楽しみ」「カラーページも付録も豪華すぎる内容」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
