特産品が楽しめると思う「熊本県の道の駅」ランキング！ 2位「阿蘇」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
旅の途中でふと立ち寄る道の駅には、その土地ならではの新鮮な食材や個性的な特産品がぎっしり詰まっています。普段の生活では味わえない地域の文化や風景に触れ、思わず時間を忘れて楽しんでしまう。そんな“小さな冒険”を体験できるのが、道の駅の魅力です。日常から少し離れて、新しい発見をしてみませんか。
All About ニュース編集部では、2025年11月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。
その中から、特産品が楽しめると思う「熊本県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：阿蘇（阿蘇市）／51票2位に選ばれたのは、世界最大級のカルデラを持つ阿蘇の中心地にある道の駅「阿蘇」です。阿蘇五岳や雄大な草原に囲まれた景勝地に位置し、阿蘇観光の拠点として多くの人が訪れます。特産品として、あか牛を使った加工品や、阿蘇高菜などの地元の農産物、そして阿蘇の天然水を使った飲料などが豊富に揃っています。広大な自然の恵みを感じられる道の駅です。
回答者からは「以前訪れた時はすごく混んでいて第二駐車場を利用した。ソフトクリームや赤牛などの地域特産の食事もできてよかった」（20代女性／兵庫県）、「季節の野菜や果物、精肉、乳製品、スイーツ、手作り弁当などもあるみたい。牛乳が気になります」（40代女性／長崎県）、「阿蘇の新鮮な野菜や乳製品など、熊本らしい特産品が揃っているから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：七城メロンドーム（菊池市）／66票堂々の1位は、熊本県北部の菊池市にある道の駅「七城メロンドーム」でした。巨大なメロンを模したユニークな建物が特徴で、その名の通り、七城町の特産品であるメロンが有名です。春から夏にかけて収穫される高品質なメロンを販売しており、時期には多くのメロンファンで賑わいます。また、メロンを使ったソフトクリームなどのスイーツや、地元の新鮮な野菜・米なども人気です。
回答者からは「道の駅の名前の通り、七城メロンがお勧めです。糖度が高く、甘いメロンです」（60代男性／新潟県）、「熊本の名産であるメロンを中心に、果物や野菜などの特産品が揃っており、観光や家族連れにも立ち寄りやすい点が魅力です。季節ごとのフルーツを購入できます」（30代女性／東京都）、「熊本県産の高級果物「七城メロン」を中心に、新鮮なメロンを使ったスイーツやジュースが楽しめるからです。道の駅では季節ごとにとれたての果物や地域特産の農産物も豊富で、お土産や贈り物にもぴったり。旬の甘いメロンを味わえる特別感があり、熊本の特産品を存分に堪能できます」（40代女性／福岡県）といった声が集まりました。
