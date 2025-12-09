TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

北陸から北の地域では雪や雨の降っている所があり、午後も断続的に雪や雨が降りそうです。全国的に月曜日より気温が低く、師走らしい寒さの所が多くなるでしょう。

冬型の気圧配置となっていて、午後も北陸から北の地域では断続的に雪や雨が降りそうです。青森周辺も雪が降ったりやんだりとなる所があり、風も強めに吹く所がある見込みです。太平洋側は広く晴れますが、関東の沿岸部はやや雲が広がりやすくなりそうです。晴れる所は空気が乾燥するため、引き続き火の元にはお気をつけください。

最高気温は全国的に月曜日より低くなりそうです。西日本は15℃を超える所がありますが、月曜日は日差しが暖かくなった関東や東海は12〜13℃くらいで、師走らしい寒さになるでしょう。東北も月曜日より5℃以上低い所があるため、暖かくしてお過ごしください。

◆火曜日の各地の予想最高気温
札幌　:1℃ 　釧路　:4℃
青森　:4℃ 　盛岡　:5℃
仙台　:8℃ 　新潟　:10℃
長野　:7℃ 　金沢　:11℃
名古屋:13℃　東京　:13℃
大阪　:14℃　岡山　:14℃
広島　:14℃　松江　:14℃
高知　:16℃　福岡　:15℃
鹿児島:18℃　那覇　:23℃

金曜日は冬型の気圧配置が強まる影響で、北日本の日本海側を中心に荒れた天気になる所がある見込みです。土曜日から日曜日は西日本や東日本も広く雨が降り、雨や風が強まる所がありそうです。