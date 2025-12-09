北陸から北の地域では雪や雨の降っている所があり、午後も断続的に雪や雨が降りそうです。全国的に月曜日より気温が低く、師走らしい寒さの所が多くなるでしょう。

冬型の気圧配置となっていて、午後も北陸から北の地域では断続的に雪や雨が降りそうです。青森周辺も雪が降ったりやんだりとなる所があり、風も強めに吹く所がある見込みです。太平洋側は広く晴れますが、関東の沿岸部はやや雲が広がりやすくなりそうです。晴れる所は空気が乾燥するため、引き続き火の元にはお気をつけください。

最高気温は全国的に月曜日より低くなりそうです。西日本は15℃を超える所がありますが、月曜日は日差しが暖かくなった関東や東海は12〜13℃くらいで、師走らしい寒さになるでしょう。東北も月曜日より5℃以上低い所があるため、暖かくしてお過ごしください。

◆火曜日の各地の予想最高気温

札幌 :1℃ 釧路 :4℃

青森 :4℃ 盛岡 :5℃

仙台 :8℃ 新潟 :10℃

長野 :7℃ 金沢 :11℃

名古屋:13℃ 東京 :13℃

大阪 :14℃ 岡山 :14℃

広島 :14℃ 松江 :14℃

高知 :16℃ 福岡 :15℃

鹿児島:18℃ 那覇 :23℃

金曜日は冬型の気圧配置が強まる影響で、北日本の日本海側を中心に荒れた天気になる所がある見込みです。土曜日から日曜日は西日本や東日本も広く雨が降り、雨や風が強まる所がありそうです。