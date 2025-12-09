『ジョジョ』第7部の新ビジュアル解禁 ジャンフェス『スティール・ボール・ラン』企画発表
人気アニメ『ジョジョ』シリーズの新作『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』（2026年、Netflixにて世界配信）のキービジュアルが公開された。また、20日・21日に開催される『ジャンプフェスタ』にてブース展示することが決定。キャストが登壇するブース内ミニステージやジャンプフェスタ内を周遊するスタンプラリーを実施予定で、スタンプラリー参加者には【SBR JF参加記念フラッグ】をプレゼント、さらに【SBR開催記念号外新聞】も配布予定となっている。
【画像】変顔のジャイロ（笑）ディエゴやルーシー…『ジョジョ』第7部の場面カット
アニメのキャストはジョニィ・ジョースター役を坂田将吾、ジャイロ・ツェペリ役を阿座上洋平、ディエゴ・ブランドー役を石川界人、ルーシー・スティール役を高橋李依、スティーブン・スティール役を三宅健太が務める。
シリーズ第7部となる同作は、19世紀末のアメリカが舞台で、史上初の乗馬による北米大陸横断レースを描いた物語。主人公ジョニィ・ジョースターは半身不随の元天才騎手で、謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリと協力関係を結び、レースを共に進む事になる。巨額の賞金を巡ってせめぎ合う裏で、恐るべき陰謀が渦巻くレースとなっており、2人がゴールを目指す姿を描いている。原作漫画は2004年1月〜2011年4月にかけて連載されていた。
『ジョジョの奇妙な冒険』は、1987年より週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載が始まった荒木飛呂彦氏の人気漫画が原作で、ジョナサン・ジョースターとディオ・ブランドーという2人の少年の出会いから始まるジョースター家の血縁と因縁を描いた大河作品。「人間讃歌」をテーマに、善悪を問わず恐怖を克服する精神、困難に立ち向かう勇気を描き、第1部から第9部まで部ごとに主人公が代替わりしていくという、独特の手法で描かれている。
コミックスのシリーズ累計発行部数は1億2000万部以上で、印象的なポージング、斬新な擬音、特徴的なセリフまわしと、そのオリジナリティ溢れる世界観は世界中で支持を集めており、ゲーム化、テレビアニメ化、実写映画＆ドラマ化もされる人気作品で、現在、漫画の第9部『The JOJOLands』が『ウルトラジャンプ』で連載されている。
■ジャンプフェスタ2026 アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』ブース内ミニステージ
・DAY1：12月20日（土）
12:30〜13:00 ジョニィ・ジョースター役：坂田将吾
15:10〜15:40 ジョニィ・ジョースター役：坂田将吾＆ジャイロ・ツェペリ役：阿座上洋平
16:30〜17:00 ジャイロ・ツェペリ役：阿座上洋平
・DAY2：12月21日（日）
12:00〜12:30 スティーブン・スティール役：三宅健太＆ルーシー・スティール役：高橋李依
13:30〜14:00 ジョニィ・ジョースター役：坂田将吾＆ジャイロ・ツェペリ役：阿座上洋平
15:30〜16:00 出演者は後日発表
全ステージMC：内田敦子
・ミニステージはWarner Bros. Japan Anime公式YouTubeチャンネルにて生配信予定。
アニメのキャストはジョニィ・ジョースター役を坂田将吾、ジャイロ・ツェペリ役を阿座上洋平、ディエゴ・ブランドー役を石川界人、ルーシー・スティール役を高橋李依、スティーブン・スティール役を三宅健太が務める。
シリーズ第7部となる同作は、19世紀末のアメリカが舞台で、史上初の乗馬による北米大陸横断レースを描いた物語。主人公ジョニィ・ジョースターは半身不随の元天才騎手で、謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリと協力関係を結び、レースを共に進む事になる。巨額の賞金を巡ってせめぎ合う裏で、恐るべき陰謀が渦巻くレースとなっており、2人がゴールを目指す姿を描いている。原作漫画は2004年1月〜2011年4月にかけて連載されていた。
『ジョジョの奇妙な冒険』は、1987年より週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載が始まった荒木飛呂彦氏の人気漫画が原作で、ジョナサン・ジョースターとディオ・ブランドーという2人の少年の出会いから始まるジョースター家の血縁と因縁を描いた大河作品。「人間讃歌」をテーマに、善悪を問わず恐怖を克服する精神、困難に立ち向かう勇気を描き、第1部から第9部まで部ごとに主人公が代替わりしていくという、独特の手法で描かれている。
コミックスのシリーズ累計発行部数は1億2000万部以上で、印象的なポージング、斬新な擬音、特徴的なセリフまわしと、そのオリジナリティ溢れる世界観は世界中で支持を集めており、ゲーム化、テレビアニメ化、実写映画＆ドラマ化もされる人気作品で、現在、漫画の第9部『The JOJOLands』が『ウルトラジャンプ』で連載されている。
■ジャンプフェスタ2026 アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』ブース内ミニステージ
・DAY1：12月20日（土）
12:30〜13:00 ジョニィ・ジョースター役：坂田将吾
15:10〜15:40 ジョニィ・ジョースター役：坂田将吾＆ジャイロ・ツェペリ役：阿座上洋平
16:30〜17:00 ジャイロ・ツェペリ役：阿座上洋平
・DAY2：12月21日（日）
12:00〜12:30 スティーブン・スティール役：三宅健太＆ルーシー・スティール役：高橋李依
13:30〜14:00 ジョニィ・ジョースター役：坂田将吾＆ジャイロ・ツェペリ役：阿座上洋平
15:30〜16:00 出演者は後日発表
全ステージMC：内田敦子
・ミニステージはWarner Bros. Japan Anime公式YouTubeチャンネルにて生配信予定。