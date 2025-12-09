ÆüËÜÄ«3»þ²á¤®¡ÄÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡ÈÏ¯Êó¡É¤Ë´¿´î¡Ö¤ä¤Ã¤È¡×¡Ö¤Þ¤¿¡×¡¡¥É·³¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â
¥í¥á¥íµ¼Ô¤¬º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬WBCÆüËÜÂåÉ½Í½È÷¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ÈÊóÆ»
¡¡Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬Âè6²óWBCÆüËÜÂåÉ½¤ÎÍ½È÷¥í¡¼¥¹¥¿¡¼35¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°3»þÁ°¤Ë¶î¤±½ä¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¥¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡WBC½Ð¾ì¹ñ¤Ï3Æü¤Þ¤Ç¤ËÍ½È÷¥í¡¼¥¹¥¿¡¼35¿Í¤ò¤¹¤Ç¤ËÄó½Ð¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë¤ÏºÇ½ª¥í¡¼¥¹¥¿¡¼30¿Í¤ò¸Ç¤á¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Þ¤À½Ð¾ì¤¬Àµ¼°·èÄê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â°ìÀÆ¤ËÂ®Êó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢ÀèÈ¯¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ç5·î¤ËÎ¥Ã¦¡£9·î¤ÎÉüµ¢¸å¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Íèµ¨¤ÏÀèÈ¯¤ËºÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤Ç¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÏWBC¤â¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ä¤í¤Ê¡×¡ÖÏ¯´õ¤¬WBC½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤é¿´¶¯¤¤¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¶½Ê³¤¹¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤è¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤ë¡×¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ß¤ä¤Ê¡¡»³ËÜÍ³¿¤âÍè¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¼¡×¡Ö¤¢¤È¤Ï»³ËÜÍ³¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤è¤¯µö²Ä½Ð¤·¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Ïº£¸å¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë