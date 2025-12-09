森泉、“ラルフローレン風”自宅の豪華クリスマスツリー披露「おしゃれで素敵」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/12/09】モデルでタレントの森泉が12月9日、自身のInstagramを更新。自らデコレーションしたクリスマスツリーを公開し、話題を呼んでいる。
◆森泉、自宅のクリスマスツリー公開
森は「クリスマスデコレーション」とつづり、愛犬とクリスマスツリーをバックに撮影した写真を公開。自身のYouTubeチャンネルでは、現在アメリカで流行しているというブランド・ラルフローレンにインスパイアされた“ラルフローレン クリスマス”を参考にし、クリスマスツリーを飾り付けする様子を披露していた。
◆森泉の投稿に反響
この投稿にファンからは「おしゃれで素敵すぎる」「ラルフローレンクリスマス真似したい」「大きくて豪華なツリー」「チェックの組み合わせが可愛い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
