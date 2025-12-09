“マナカナ”三倉佳奈、子どもたちが飾りつけた豪華クリスマスツリー披露「センス抜群」「おしゃれ」の声
【モデルプレス＝2025/12/09】女優の三倉佳奈が12月8日、自身のInstagramを更新。自宅のクリスマスツリーを公開した。
【写真】39歳双子女優「センス抜群」自宅の豪華クリスマスツリー公開
三倉は「我が家のツリー 子どもたちが飾りつけてくれました」とコメントし、自宅のソファー横に置かれた大きなクリスマスツリーを披露。ツリーには様々なオーナメントがバランスよく飾りつけられており、ツリーの下には切り株が置かれ、サンタクロースとトナカイの人形も飾られている。
この投稿に、ファンからは「飾りつけのセンス抜群」「すごくおしゃれなツリー」「綺麗」「素敵なクリスマス空間」などと反響が寄せられている。
三倉は2012年12月に一般男性と結婚。2014年10月に第1子となる長女、2016年に第2子となる長男を出産した。（modelpress編集部）
◆三倉佳奈、子どもたちが飾りつけたクリスマスツリー披露
◆三倉佳奈の投稿に反響
