鈴木奈々、黒縁メガネ×ランジェリー姿披露「今のバストが一番自信あります」
【モデルプレス＝2025/12/09】タレントの鈴木奈々が12月8日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿を披露し、話題となっている。
【写真】37歳タレント「今のバストが一番自信あります」ランジェリーショット
鈴木は「下着の撮影中です 今のバストが一番自信あります！」とつづり、ランジェリー姿を公開。美しい胸元が映えるランジェリー姿で黒縁メガネをかけた寝起き風のショットを披露している。また「自分磨きして彼氏作るぞー」ともコメントしている。
この投稿にファンからは「セクシーすぎる」「彼女感すごい」「寝起きみたいで可愛すぎ」「憧れの美胸」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
