【モデルプレス＝2025/12/09】タレントの鈴木奈々が12月8日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿を披露し、話題となっている。

【写真】37歳タレント「今のバストが一番自信あります」ランジェリーショット

◆鈴木奈々、美胸輝くランジェリー姿


鈴木は「下着の撮影中です 今のバストが一番自信あります！」とつづり、ランジェリー姿を公開。美しい胸元が映えるランジェリー姿で黒縁メガネをかけた寝起き風のショットを披露している。また「自分磨きして彼氏作るぞー」ともコメントしている。

◆鈴木奈々のランジェリーショットが話題


この投稿にファンからは「セクシーすぎる」「彼女感すごい」「寝起きみたいで可愛すぎ」「憧れの美胸」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

