香坂みゆき「参鶏湯風」手作りスープ公開「具沢山で美味しそう」「本格的」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】歌手でタレントの香坂みゆきが12月7日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。
【写真】62歳女優「具沢山で美味しそう」手作りの参鶏湯風スープ
香坂は「外は冬晴れ でも家の中はなんとなく冷えるから〜参鶏湯風〜風です」とコメント。「＃おうちご飯」「＃lunch」などのハッシュタグを添え、肉と一緒にシイタケやにんじんなどの様々な野菜を鍋で煮込んでいる様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「身体が温まりそう」「具沢山で美味しそう」「栄養たっぷり」「美味しそう」「ヘルシー」「プロ級」「本格的」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
