朝倉未来発掘の美女・美月、ウェディングドレス姿で美デコルテ輝く 結婚式ショットに「透明感すごい」「幸せオーラが眩しい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】格闘家で人気YouTuberの朝倉未来のマネージャー・伊師美和が12月8日、自身のInstagramを更新。朝倉プロデュースのモデル・美月の結婚式の様子を披露し、反響が寄せられている。
【写真】朝倉未来発掘の美女「お人形さんみたい」素肌輝く純白ドレス姿
伊師は「美月おめでとう ほんっとに綺麗で輝いてました」とつづり、美月の結婚式での写真を投稿。ベアトップのウェディングドレスを着た美月は、美しいデコルテや肩のラインを披露している。
この投稿に「透明感すごい」「美月ちゃんおめでとう」「お肌がキラキラ」「お人形さんみたい」「幸せオーラが眩しい」「美しい花嫁」などとコメントが集まっている。
美月は、2022年に朝倉YouTubeチャンネルの企画に偶然出演すると、朝倉に美貌とスタイル、そして自身が持つ夢を評価され、Instagramは開設後5日でフォロワー数10万人を突破。2023年、ABEMA『花束とオオカミちゃんには騙されない』に出演するなど、活躍の幅を広げている。1月20日に一般人との結婚と妊娠したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆美月、ウェディングドレス姿公開
◆伊師美和の投稿に反響
