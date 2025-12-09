実業家の与沢翼さんが2025年12月7日にXで、母親の誕生日に100万円を振り込んだことを報告。公開されたメッセージのやりとりが話題になっている。

「みんなで会うんだ」

与沢さんはXで「今日は、お母さんの70歳の誕生日」と明かしつつ、「今日は会えないから100万円を振込みました」と報告。また、ポストでは母親とのLINEのやりとりも公開した。

与沢さんは母親にLINEで「お母さん、お誕生日おめでとう！100万振り込んで何か使ってね」とメッセージ。母親からの返しは「翼、えっ？こんなに送ってくれたの？申し訳ありません」としつつ、祖母が翼さんに会いたがっていることを伝えていた。

また、与沢さんの母親は、「翼、お金、なくなっちゃわない？」と心配。「翼、すごいねとおばあちゃんがいって、翼大明神様と言って敬っていたよ 本当にどうもありがとうね」と感謝をつづっていた。

これに与沢さんは、「お母さん、いえいえ、どういたしまして、好きなことに使ってね。お金いっぱいあるよｗ心配しないで」とメッセージを送っていた。

また、与沢さんは子どもが来るタイミングに合わせ、「お母さんとおばあちゃんも呼んだ」と明かし、「みんなで会うんだ」とつづっていた。

このポストに与沢さんの元には、「お母さんめちゃくちゃ謙虚で泣ける」「普通の感覚をお持ちの素晴らしい御母堂」「翼のママ金銭感覚がちゃんとしている」という声が集まっていた。