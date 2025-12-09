【すき家】濃厚コク辛…「牛・旨辛豆腐鍋定食」が新登場 牛肉と豆腐で食べ応え抜群
牛丼チェーン店「すき家」は、2025年12月16日（火）午前9:00より、「牛・旨辛豆腐鍋定食」を販売する。※文中価格は全て税込表記
すき家では、寒い季節におすすめの鍋商品を今年も販売している。今回は鍋メニュー第2弾として、旨辛な味わいがライスと相性抜群の「牛・旨辛豆腐鍋定食」が登場。
2種の豆板醤、甜麺醤、豆鼓醤の4種の醤を使用し、濃厚でコクがあり、旨辛な味わいのスープに仕上げた一品。牛肉や、1日の摂取目安の約半量が摂れる野菜、さらに大きな豆腐も入っているため、食べ応えは抜群。別添えの花椒を加えれば、辛さと華やかな香りがプラスされ、さらにライスが進むという。
また、旨辛な味わいと、シャキシャキ食感で程よい辛みの白髪ねぎがマッチした「白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食」も同時に販売する。
どちらの商品もテイクアウト可能。販売終了時期は未定だという。
※一部店舗は価格が異なる
※一部店舗を除く1,918店舗で販売予定。（2025年12月9日時点）
※テイクアウトでのみ販売する店舗がある
※火が使用できない店舗では「すきやき牛丼（並盛：690円）」と「辛旨すきやき牛丼（並盛：690円）」を販売
【牛・旨辛豆腐鍋定食】
（ごはんミニ） 950円
（並盛） 980円
（ごはん大盛） 1,030円
牛・旨辛豆腐鍋定食
【白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食】
（ごはんミニ） 1,100円
（並盛） 1,130円
（ごはん大盛） 1,180円
白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食
【牛・旨辛豆腐鍋 単品】
850円
牛・旨辛豆腐鍋 単品
【白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋 単品】
1,000円
白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋 単品
※定食メニューのサイズラインアップは、ライスのみ変更。鍋のサイズはそのまま。