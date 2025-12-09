「彼氏感強すぎ」TXT・ボムギュ、“変装なし”で名古屋を散策！夜の街で見せた圧倒的ビジュアルに反響【PHOTO】

TOMORROW X TOGETHERのボムギュが、日本で見せた姿でファンをときめかせた。

【写真】「新たな聖地」誕生！ボムギュ、大阪散策SHOT

ボムギュは12月8日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、名古屋の夜の街を散策するボムギュの姿が収められている。

冬らしいブラックのロングアウターを着用し、変装をせずにカメラを見つめる姿や空を見上げるようなポーズが、“デート中のワンシーン”を思わせる彼氏感を漂わせている。

さらに、ライブのオフショットも公開され、耳付きの帽子を着こなした可愛らしいビジュアルでファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは「天才的なお顔」「会社のすぐ近くで震えた」「嘘だろ…」「彼氏感強すぎ」「心臓に悪い」など、多くの反応が寄せられている。

（写真＝ボムギュInstagram）

なお、ボムギュが所属するTOMORROW X TOGETHERは現在、日本ドームツアーを開催中。12月6・7日にはバンテリンドーム ナゴヤで公演を行い、今後は12月27・28日のみずほPayPayドーム福岡、2026年1月21・22日の東京ドーム、2月7・8日の京セラドーム大阪へと続いていく予定だ。

◇ボムギュ プロフィール

2001年3月13日生まれ。本名はチェ・ボムギュで、公式サイト上の表記はBEOMGYU。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビューし、端正な顔立ちからビジュアルメンバーとしての地位を固めつつある。幼少期を共にしたぬいぐるみを今でも大事にしていたり、家族とお揃いの指輪を常に身に着けていたりと、情に厚い一面も。