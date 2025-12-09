【独自】年金事務所による「強引な差し押さえ」で経営危機の運送会社 厚労省の審査会が差し押さえを取消「主張認められ大変うれしい」 日本年金機構などを相手取り差し押さえ処分の取り消しなど求めた裁判は１２月９日予定