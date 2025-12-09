【佐伯 リツカ【聖アイリス女学園高等部・夏服】（再生産）】 2026年7月 発売予定 価格：7,150円

コトブキヤは、プラモデル「佐伯 リツカ【聖アイリス女学園高等部・夏服】」の再生産分を2026年7月に発売する。価格は7,150円。

本商品は同社プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」から、アイドル性抜群のキャラクター「佐伯 リツカ」を1/10スケールでプラモデル化したもの。衣装は彼女が通う聖アイリス女学園高等部の夏服となっている。

プラモデルが初めての人でも組み立てられるようにパーツ数は控えめで、組み立てるだけでイメージに近い仕上がりが楽しめる。

表情パーツは全4種が付属し、ヘアスタイルも「ポニーテール（通常）」、「三つ編み」、「ロングヘア」の3種類が付属している。また水転写表情デカールで「未塗装表情パーツ」を使用してオリジナルの表情を作ることもできる。

スカートパーツは「通常タイプ」のほかにも、動きのあるポーズに最適な「なびきタイプ」、椅子などに座る「座りタイプ」が付属する。

(C) KOTOBUKIYA