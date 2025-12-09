男子テニスで元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が、２０２６年の開幕戦として同年１月５日から始まるツアー下部のチャレンジャー大会、キャンベラ国際（オーストラリア・キャンベラ）を予定していることが９日、分かった。その翌週には、同月１２日から始まる全豪オープンの予選に挑戦する予定だ。

錦織の２０２６年はキャンベラで幕を開けることになりそうだ。２５年の開幕は香港オープンに大会推薦出場枠のワイルドカードを得て出場し、いきなり準優勝に輝いた。しかし、５月の全仏前哨戦ジュネーブ・オープン（スイス）２回戦で腰を痛めて途中棄権。その後は、８月のシンシナティ・オープンで１試合を戦っただけで、実戦から遠ざかっていた。

１１月１７日に開幕したチャレンジャー大会の横浜慶応チャレンジャー（神奈川・横浜）で復帰した。「まだ完全とは言えない」と準々決勝で内田海智（富士薬品）にストレートで敗れた。それでも「２６年に向けて、どうしても試合をしたかった」と意欲を見せた。

キャンベラ国際、全豪ＯＰ予選の後は、２６年１月２６日開幕の米サンディエゴで行われるチャレンジャー大会を予定している。