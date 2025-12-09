青森県で8日夜、震度6強を観測した地震によるコンビニエンスストアへの影響です。

セブンイレブンではこの地震を受け、人命最優先として、自主避難も含めておよそ60店舗が一時休業となりましたが、現在は、店舗ごとに安全確認を行い、営業を再開したということです。9日午前8時現在、交通事情などにより一部店舗で納品に遅れが出ているとしています。

ローソンでも人的被害や建物の破損などは確認されておらず、工場や配送センターにも影響はありませんでした。午前9時現在、青森県の5店舗にて、商品が落下するなどの影響があったことから休業となっていますが、店内の準備が整い次第、順次、営業を再開するとしています。

また、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されていることから、本部から店舗と従業員に対して、避難場所や経路の確認、災害備品の点検など、注意喚起を行うということです。

ファミリーマートでは、一時休業していた店舗もありましたが、午前9時現在、全店舗で営業を再開しているとしています。人的被害や工場、配送への影響も出ていないということです。