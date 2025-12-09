【カフェ･ド･クリエのハッピーバッグ2026】｢ミニオン｣と初コラボ!中身をネタバレ

｢カフェ･ド･クリエ｣は、子どもから大人まで幅広い世代に人気のキャラクター｢ミニオン｣と初めてコラボレーションした｢‹ミニオンズ› カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ｣を数量限定で発売します。事前予約受付期間は残念ながら終了していますが、販売開始日の2025年12月10日(水)より店頭･オンラインストアで購入できます。中身を詳しく紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。

事前予約をしていなくても購入できるチャンスあり

｢‹ミニオンズ› カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ｣の事前予約は、2025年11月19日(水)から11月30日(日)のためすでに終わっていますが、購入できるチャンスはあります。店頭では2025年12月10日(水)より、オンラインストアでは同日20時から販売開始です。数量限定で、なくなり次第終了となります。

販売価格：4,980円（税込）

｢ミニオン｣と初めてのコラボレーション

今年のハッピーバッグは、｢ミニオン｣との初コラボレーションです。｢カフェ･ド･クリエ｣のブランドカラーであるイエローとミニオンの色が重なって、とてもかわいいハッピーバッグです。｢ボア素材のふわもこバッグ｣は、2種類(グレーとブラウン)から選べます。

写真はブラウンのふわもこバッグです。(幅約29cm×高さ38cm×マチ7.5cm ※持ち手を含む)仲良しのミニオンたちが遊ぶ愛らしい姿のワッペンがついています。グレーとブラウンで、ミニオンの姿が違うので両カラーを集めたくなりますね。バッグの中には、内ポケットも付いているので使いやすいです。

｢ポーチ｣には、仲良しのミニオンたちが集まった姿がキュートです。(幅約15cm×高さ約12cm)コスメや文房具などの小物収納にぴったりな丸型ポーチは、持ち運びにも便利です。

カラビナもついているので、｢ふわもこバッグ｣につけてみるのもおすすめです。

ポーチと同じデザインの｢メモ帳｣は、ページを開くたびに楽しげに寄り添うミニオンたちが目に入ってテンションがあがります。

商品引換券3枚と焼き菓子付き

ハッピーバッグには、商品引換券3枚と焼き菓子2種もついています。商品引換券の対象は、｢カフェ･ド･クリエ｣で人気の｢パスタ(単品)｣｢ケーキ(単品)｣｢からだハピネス(R)ドリンク(単品)｣の3品です。

焼き菓子2種は、人気の焼き菓子である｢塩キャラメルドーナツ｣と｢ベルギーチョコドーナツ｣です。どちらも実際に食べてみましたが、おいしかったです。

※オンラインストアでの販売分は、商品引換券3枚と焼き菓子2種の代わりに｢オリジナルブレンド ドリップバッグ(8g×5袋)｣のお届けになります。送料は無料です。(北海道、離島など一部地域を除く)

いかがでしたか。

仲良しなミニオンたちの姿がとてもかわいい｢‹ミニオンズ› カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ｣。数量限定でなくなり次第終了なので、気になった方はぜひ販売開始日と同時にゲットしてみてくださいね。

