“お笑い好き”上川隆也、最近の「推しの芸人」を実名告白「この令和の世にド突きをなさっている。でしかも、キレイなんですよ」
俳優の上川隆也が、8日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（後9：00）に出演。最近の“推しの芸人”を実名告白した。
【写真】上川隆也の“推し芸人”ガンバレルーヤ・よしこ＆まひるのウエディングドレス姿
お笑いが好きで、プライベートでは周囲から「ツッコミ星人」というニックネームを付けられたこともあるという上川。
一緒に番組出演した津田篤宏のコンビ・ダイアンも好きだが、最近の“推しの芸人”はお笑いコンビ・ガンバレルーヤだ。
MCのくりーむしちゅー・上田晋也から「どの辺にハマっていらっしゃるんですか？」と問われると、「この令和の世にド突きをなさっている。でしかも、キレイなんですよ」と上川。
「よしこさんのド突かれた後の身の残し方？殺陣（たて）の残心みたいに、パチンって殴られた後にきれいに残ってるから印象がきちんと刻まれるんですよね。それがその後、笑いに醸成されていくっていうのが」と説明し、大河ドラマなどの時代劇に数多く出演している上川らしい言葉でその魅力を語っていた。
【写真】上川隆也の“推し芸人”ガンバレルーヤ・よしこ＆まひるのウエディングドレス姿
お笑いが好きで、プライベートでは周囲から「ツッコミ星人」というニックネームを付けられたこともあるという上川。
一緒に番組出演した津田篤宏のコンビ・ダイアンも好きだが、最近の“推しの芸人”はお笑いコンビ・ガンバレルーヤだ。
MCのくりーむしちゅー・上田晋也から「どの辺にハマっていらっしゃるんですか？」と問われると、「この令和の世にド突きをなさっている。でしかも、キレイなんですよ」と上川。
「よしこさんのド突かれた後の身の残し方？殺陣（たて）の残心みたいに、パチンって殴られた後にきれいに残ってるから印象がきちんと刻まれるんですよね。それがその後、笑いに醸成されていくっていうのが」と説明し、大河ドラマなどの時代劇に数多く出演している上川らしい言葉でその魅力を語っていた。